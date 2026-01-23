NH콕뱅크, ‘대한민국 브랜드 명예의 전당’ 2년 연속 수상

농협상호금융은 모바일 금융플랫폼 ‘NH콕뱅크’가 산업정책연구원(IPS)이 주관하는 ‘대한민국 브랜드 명예의 전당’ 시상에서 모바일뱅킹 부문 수상자로 2년 연속 선정됐다고 밝혔다.
농협상호금융 측은 이번 수상이 NH콕뱅크가 모바일 금융 플랫폼으로서 브랜드 경쟁력과 인지도를 지속적으로 강화해온 점을 인정받은 것이라고 자평했다.
NH콕뱅크는 2016년 간편 뱅킹 서비스로 출시된 이후 꾸준한 기능 고도화를 거쳐 지난해 7월 가입자 수 1300만 명을 돌파했다. 현재는 금융 서비스를 넘어 일상생활 전반을 아우르는 생활 밀착형 플랫폼으로 자리 잡고 있다.
특히 지난해에는 종합금융 슈퍼앱으로 전면 개편하며 고객층 확대에 나섰다. 큰글 모드를 적용한 시니어 서비스, 청소년을 위한 주니어 모드, 외국인 고객을 위한 글로벌 모드 등 이용자 특성에 맞춘 맞춤형 서비스를 도입해 이용 편의성과 접근성을 강화했다.
김경진 농협상호금융 대표이사 직무대행은 “NH콕뱅크의 노력과 성과를 인정받게 되어 의미 있게 생각한다”면서 “앞으로도 지속적인 혁신과 서비스 개선을 통해 전 국민이 신뢰하고 사용하는 금융 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0