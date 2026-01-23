한전산업, 에너지 전환 시대 이끄는 신성장 동력 확보

지난 22일 여수바스프사업처 개소 현판식 개최
한전산업개발(대표 함흥규, 이하 한전산업)은 22일 전남 여수에서 여수바스프사업처 개소 현판식을 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 회사 창립 이래 처음으로 보일러 O&M(운영·정비) 분야에 진출한 성과를 기념하고, 새로운 판로 개척의 의미를 더하기 위해 마련됐다. 이날 현판식에서 관계자들은 안전사고 없는 현장 구현과 안정적인 사업 수행을 다짐하며, 새로운 도약의 의지를 다졌다.
앞으로 한전산업 여수바스프사업처(처장 이춘식)는 스팀생산용 보일러 및 부대설비 O&M 업무를 수행하게 되며, 회사의 사업 다각화 전략의 중추 역할을 맡게 된다.
이날 행사에 참석한 함흥규 대표는 “이번 사업처 신설은 단순한 조직 확대가 아니라, 에너지 전환 시대에 회사가 미래 성장 동력을 주도적으로 찾아 나섰다는 상징적 의미를 가진다”며 “이번 신수종 사업을 통해 축적된 기술력과 운영 경험을 바탕으로 지속가능한 경영 체계를 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.
한편 기존에 석탄환경설비 O&M을 중심으로 안정적인 매출 구조를 유지해온 한전산업은 이번 신사업 진출을 통해 사업 포트폴리오를 다각화하며 미래 도약의 기틀을 마련했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0