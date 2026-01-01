균형영양식 메디웰 “소화 안 되면 100% 무료 환불” 프로모션

질병관리청에 따르면 2024년 기준 대한민국 기대수명은 83.7세로 여자는 86.6세, 남자는 80.8세로 나왔다. 우리나라는 이미 초고령사회에 진입해 앞으로 기대수명이 더 길어질 것으로 예측된다. 이에 따라 노년기 삶의 질을 좌우하는 핵심 요소로 건강관리와 올바른 영양 섭취의 중요성이 더욱 커지고 있다.
전문의 공동 개발, 편안한 소화 흡수까지 ‘메디웰’
매일유업의 균형영양식(환자식) 전문 브랜드 ‘메디웰’은 영양 섭취가 부족해지기 쉬운 중장년층과 고령자들에게 필요한 제품들로 구성돼 있다. 특히 매일유업이 50년 이상 축적한 기술력과 노년내과 전문의의 풍부한 임상 경험을 결합해 과학적으로 영양 설계한 것이 특징이다.
‘메디웰 당솔브 호두맛’은 당뇨 전 단계부터 당뇨 환자까지 쉽고 꾸준한 혈당 관리가 필요한 사람을 위해 설계된 제품이다. 탄수화물 함량을 국내 출시된 유사 제품들 대비 약 67% 낮춰 설계했으며 설탕 대신 알룰로오스를 사용해 당류 0g을 구현하면서도 건강하고 부드러운 단맛을 냈다. 특히 난소화성말토덱스트린과 구아검가수분해물의 이중 식이섬유 설계로 식후 혈당 상승 억제에 도움을 줄 수 있으며 200㎖ 한 팩당 80㎉의 가벼운 열량에 단백질 11g을 담았다. 유당 0g의 락토프리와 저분자 단백질, MCT 오일을 적용해 소화가 예민한 사람들도 편안하게 섭취할 수 있다.
이와 함께 매일유업은 균형영양조제식품으로 고함량 단백질 설계를 적용한 ‘메디웰 완전균형영양식 고단백’도 선보이고 있다. 균형영양식 제품군 중 가장 높은 단백질 함량인 15g을 함유한 것이 특징이다. 탄수화물과 지방, 단백질의 3대 영양소와 25종의 비타민·미네랄을 한 팩에 담아 식사 대용이나 영양 보충용으로 적합하다. 누구나 좋아하는 달콤하고 고소한 밤맛을 구현했으며 이 제품도 락토프리와 저분자가수분해단백질을 적용해 편안한 소화 흡수를 돕는다.
구수한 맛을 강조해 매일 먹어도 부담 없는 맛으로 설계한 제품도 있다. ‘메디웰 구수한 누룽지맛’은 국산 쌀을 사용한 누룽지 분말 원료로 한국인이 좋아하는 구수한 누룽지 맛을 더해 매일 맛있게 먹을 수 있다. 소화 편의성과 완벽한 영양 균형에 집중한 제품으로 ‘유당 0g’ 락토프리 제품이라 평소 유제품 섭취가 불편했던 사람도 편하게 먹을 수 있다. 또한 체내 흡수가 빠른 MCT유(중쇄지방산)와 소화 부담이 적은 저분자가수분해단백질을 사용해 소화 기능이 저하된 노년층도 부담 없이 영양을 보충할 수 있다. 이는 고령층이 자주 경험하는 소화 불편을 고려한 세심한 설계로 꾸준한 영양 섭취를 돕는다.
모든 제품에 무균 6겹 특수 팩 포장을 적용해 실온에서도 안전하게 보관할 수 있으며 액상 제형으로 언제 어디서나 간편하게 마실 수 있어 규칙적인 영양 섭취 습관을 기르는 데 도움을 준다. 제품 용량은 120㎖와 200㎖ 두 가지로 출시돼 필요에 따라 선택 가능하다. 제품 구매는 매일유업 공식몰 매일다이렉트 및 네이버 직영스토어, 쿠팡 등에서 가능하다. ‘소화가 안 되면 100% 무료 환불’ 프로모션
매일유업은 메디웰의 고객 체험 기회를 확대하기 위해 ‘100% 환불 약속’ 프로모션을 진행 중이다. 메디웰 당솔브 호두맛과 구수한 누룽지맛, 고단백 3종 200㎖ 제품 중 1박스(18개입) 구매 시 체험용 제품 4개를 추가로 증정한다. 제품 수령 후 7일 이내 체험 제품을 먼저 먹어보고 소화가 불편하거나 만족스럽지 않다면 무료 환불이 가능하다. 체험 제품이 만족스럽다면 구매 확정 후 포토 리뷰 작성 시 네이버 포인트 1000점을 지급한다. 프로모션 제품은 매일유업 네이버 직영스토어에서 구매할 수 있다.
매일유업 공식몰 매일다이렉트에서는 체험 팩만 별도로 구매하는 것도 가능하다. 정가 대비 약 65% 할인된 3500원에 ‘메디웰 당솔브 호두맛’ 3개(200㎖) 혹은 ‘누룽지맛 2개와 고단백 1개’로 구성된 세트 중 선택 가능하며 무료 배송 쿠폰이 제공돼 배송비 부담도 없다.
매일유업 메디웰 관계자는 “균형영양식 메디웰은 매일유업이 오랜 기간 축적해온 영양 설계 기술력과 노하우에 전문의의 풍부한 임상 경험을 더해 최적의 맞춤 영양 솔루션을 완성한 제품”이라며 “제품에 대한 자신감을 바탕으로 100% 환불 보장 프로모션과 체험 팩 이벤트를 마련했다. 평소 영양 보충이 부족하다고 느끼는 중장년층은 물론 소화 흡수가 편한 영양식을 찾는 환자들의 건강관리에도 도움이 되길 기대한다”고 전했다.
