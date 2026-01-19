파리바게뜨 ‘파란라벨’, 11개월 만에 2026만 개 판매 돌파

파리바게뜨는 건강 베이커리 브랜드 ‘파란라벨’이 론칭 11개월 만에 누적 판매량 2026만 개를 돌파했다고 19일 밝혔다.
파리바게뜨가 지난해 2월 선보인 파란라벨은 독자 개발한 ‘통곡물 발효종’을 적용해 식감과 풍미를 개선했다. 파란라벨은 출시 직후 기존 건강빵 제품 대비 5배 빠른 성장세 보이며 2026만 개의 누적 판매량을 기록했다.
인기 비결로는 건강과 맛의 조화가 꼽힌다. 차세대 발효 기술과 차별화된 원료를 통해 건강빵 특유의 거친 식감을 개선했으며, 저당·고단백·통곡물 등 최신 건강 트렌드를 반영하면서도 풍부한 맛을 구현했다.
제품별로는 ‘크랜베리 호밀 깜빠뉴’가 가장 많이 판매되었으며, ‘멀티그레인 호밀빵’과 ‘쫄깃담백 루스틱’ 등도 높은 판매율을 보였다.
파리바게뜨는 파란라벨 제품군을 케이크, 선물, 음료 카테고리로도 확장했다. 주요 제품으로는 당류를 줄인 ‘저당 그릭요거트 케이크’와 ‘저당 요거트 쉐이크’, 단백질 함량을 높인 ‘명가명품 고단백 서리태 카스테라’ 등이 있다.
파리바게뜨 관계자는 “파란라벨은 브랜드의 독자적인 원천 기술과 수십 년간 축적된 제빵·제과 노하우를 바탕으로 뛰어난 영양과 맛을 갖춘 제품을 선보이고 있다”며 “올해도 지속적인 연구개발을 통해 맛과 건강을 모두 잡은 새로운 제품을 선보여 건강 베이커리의 새로운 기준을 만들어 가겠다”고 말했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
댓글 0