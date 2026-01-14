SK텔레콤, 차량용 AI 에이전트 ‘에이닷 오토’ 공개… 운전자 맞춤형 서비스 제공

SK텔레콤이 차세대 차량용 인공지능(AI) 에이전트인 ‘에이닷 오토’를 14일 공개하며 모빌리티 AI 생태계로의 외연 확장에 나섰다. 에이닷 오토는 르노코리아의 신형 차량 ‘필랑트(Filante)’에 적용된다.
에이닷 오토는 단순 명령 수행을 넘어 운전자의 운행 패턴과 주행 상황을 종합적으로 인지하는 지능형 AI 에이전트다. 차량의 인포테인먼트 시스템(IVI)에 탑재돼 운전 중에도 조작 부담 없이 AI를 활용할 수 있다.
에이닷 오토를 활용해 운전자는 전화·뉴스 안내·티맵(내비게이션)·FLO(음악) 등 인포테인먼트 서비스를 비롯해 차량 실내 온도와 공기를 관리하는 공조 시스템과 창문 개폐 등 주요 차량 기능을 음성으로 제어할 수 있다. 한국어 특화 LLM(대규모 언어 모델)인 A.X 4.0이 적용된 것도 특징이다. 이를 통해 차량 내에서 대화형 AI를 통해 음성으로 다양한 기능을 제어하고 자연스러운 대화를 나눌 수 있다는 설명이다.
SK텔레콤은 에이닷 오토가 상황에 맞는 맞춤형 서비스를 제공한다고 밝혔다. 예를 들어 출근 시 운전자가 차량에 탑승하면 기존 운행 패턴을 분석해 목적지로 사무실을 먼저 제안한다던지, 미세먼지가 많은 상황에서 창문이 열려 있을 경우 창문 닫기를 제안하는 식이다. 에이닷 오토는 에이닷 모바일 앱과도 연동된다. 에이닷 모바일 앱에 저장된 일정이 있을 경우 이를 기반으로 목적지를 제안한다.
SK텔레콤은 향후 다른 브랜드 차량에도 에이닷 오토를 확대할 계획이다. 특히 차량 브랜드별 요구에 맞춰 에이닷 오토를 온디바이스 솔루션 등 다양한 옵션으로 제공하며 더 많은 고객이 AI를 통해 운전 편의성을 경험할 수 있도록 서비스를 고도화할 방침이다.
SK텔레콤 관계자는 “이번 에이닷 오토의 출시를 통해 차량 내 AI 에이전트의 새로운 가능성을 열었다”며 “앞으로 차량뿐만 아니라 다양한 접점에서 ‘국가대표 AI’로서 다양한 AI 에이전트 기능을 경험할 수 있도록 할 것”이라고 강조했다.
