야오브러쉬, 첫 스타일링 제품 ‘클릭앤컬’ 롤빗 출시

두피 솔루션 브랜드 ‘야오(YAO)’가 스타일링 라인인 ‘프로바이야오’를 론칭하고, 첫 제품으로 국내 최초 분리형 롤빗 ‘클릭앤컬’을 출시한다. 두피 관리사의 노하우를 담은 헤어 브러쉬로 글로벌 누적 판매 190만개를 돌파한 야오에서 처음 선보이는 스타일링 제품인 만큼 관심이 쏠리고 있다.
프로바이야오 ‘클릭앤컬’은 업계 최초 분리형 롤빗으로 혁신적인 사용 경험과 편의성을 제공한다. 손잡이 하나에 여러 가지 배럴을 교체하여 다양한 헤어 스타일을 손쉽게 연출할 수 있으며, 프리미엄 세라그래핀 코팅으로 스타일링 완성도를 높이면서 모발 및 두피 케어도 가능한 점이 특징이다.
네오디뮴 자석 체결 방식을 적용한 ‘클릭앤컬’은 손잡이와 배럴을 쉽게 분리할 수 있어, 배럴만 추가로 교체해 사용하는 경제적인 구조가 강점이다. 본품을 추가로 구매할 필요 없이 배럴만 교체하면 뿌리 볼륨부터 옆 볼륨까지 살릴 수 있어 보다 합리적인 스타일링이 가능하다.
배럴 열판에는 고데기류에 사용되는 프리미엄 세라그래핀 코팅을 더하여 열을 보다 빠르고 균일하게 전달해 초보자도 쉽게 예쁜 컬을 완성할 수 있다. 세라그래핀 코팅은 일반 코팅보다 열전도율이 20% 높고, 열을 고르게 분포하는 소재로 고가의 헤어 디바이스에 활용된다는 것이 업체측의 설명이다.
클릭앤컬은 드라이 시 롤브러쉬에서 방출되는 원적외선으로 스타일링과 동시에 두피케어까지 가능하다. 원적외선은 두피의 혈액순환을 돕고 모발에 수분과 영양이 잘 전달되도록 돕는다. 이에 헤어 스타일링 시 발생하는 두피, 모발 손상 걱정을 줄여 부담 없는 데일리 스타일링이 가능하다고 한다.
기능과 함께 편의성도 향상됐다. 분리형 제품으로 불필요한 공간 차지 없이 파우치 등에 쏙 들어가 여행이나 출장 중에도 간편히 휴대할 수 있다. 이동 중에는 그루프처럼 활용 가능해 언제 어디서나 완벽한 스타일링을 즐길 수 있다.
이 밖에도 유연성과 탄력성이 뛰어난 야오만의 특수 빗살에 머릿결을 부드럽게 정돈하는 천연 돈모가 더해진 이중모 구조로 길거나 숱이 많은 모발도 엉킴 없이 안정적인 롤빗 스타일링이 가능하다. 야오 롤빗은 ‘착붙 빗살’이라고 불릴 정도로 모발을 단단히 잡아줘 한 번에 예쁜 컬을 완성해 초보자도 쉽게 사용할 수 있다.
야오는 ‘클릭앤컬’ 롤빗 출시를 기념해 공식 사이트를 오픈하고 오는 31일까지 공식몰에서 신제품 할인을 비롯해 다양한 론칭 프로모션을 진행한다. 본품 구매 시에는 여행용 샴푸 브러쉬를 증정하며, 클릭앤컬 롤빗을 포함해 10만원 이상 구매한 고객 대상으로는 롤브러쉬를 안정적으로 보관할 수 있는 EVA 파우치를 제공한다. 사은품은 한정 수량으로 선착순 증정하며, 조기 소진될 수 있다.
야오 관계자는 “‘클릭앤컬’ 롤빗은 두피에 부담을 주지 않으면서도, 누구나 전문가처럼 만족스러운 스타일링이 가능하도록 고객의 입장에서 깊이 고민해 개발한 헤어 툴”이라며 “글로벌에서 190만개 이상 판매 기록을 세운 야오가 소비자의 사용 경험을 최우선으로 두고 연구개발한 제품인 만큼, 클릭앤컬을 통해 일상 속 스타일링이 두피케어로 자연스럽게 이어지는 경험을 해보시길 바란다”고 전했다.
댓글 0