‘정비사업村 첫 주자 = 랜드마크’ 가능성 높아… ‘동래 푸르지오 에듀포레’ 관심

정비사업지 및 택지지구 내 초기 분양, 랜드마크 도약 및 시세 견인 효과 뚜렷
부산 동래구 안락동 일원 정비사업 첫 스타트 ‘동래 푸르지오 에듀포레’ 기대감

동래 푸르지오 에듀포레 조감도
부동산 시장에서 일대 정비사업이나 택지지구의 물꼬를 트는 ‘퍼스트 무버(First Mover)’ 단지의 가치가 재조명되고 있다. 이들 단지가 향후 형성될 주거타운 내 높은 인지도를 바탕으로 지역 내 시세를 결정하는 ‘리딩 단지’로 자리 잡는 경우가 많기 때문이다.

실제 전국 곳곳에서는 지역 변화를 이끄는 첫 분양단지가 리딩단지로 굳게 자리매김하고 있다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료에 따르면 위례신도시의 첫 민간 아파트로 공급된 ‘위례신도시 송파 푸르지오’(2015년 입주)는 입주 10년 차를 넘겼음에도 지난해 서울 송파구 장지동 아파트가격을 앞에서 끌고 있다. 지난해 11월 전용 108㎡ 타입이 22억 8,500만원에 손바뀜 됐다.

지방에서도 마찬가지다. 경남 양산시 사송신도시의 문을 열었던 ‘사송 더샵 데시앙 1단지’는 국민평형 기준 사송신도시가 속한 양산시 동면의 최고가 단지에 이름을 올리고 있다. 전용 84㎡ 타입이 지난달 4억 7,900만원에 실거래 됐다. 아울러, 충북 청주시 상당구 국민평형 최고가 단지 역시 청주 동남지구의 초기 분양단지인 ‘청주 동남 시티프라디움 B1블록’이다. 지난해 10월 전용 84㎡가 5억 7,300만원에 새 주인을 찾았다.

한 부동산 전문가는 “일대 정비사업 및 택지지구 개발의 초기 단지는 향후 주거 공급 및 각종 개발이 진행됨에 따라 인프라 개선의 수혜를 가장 먼저 누리기 마련”이라며, “높은 인지도와 상징성에 더해 브랜드 및 대단지 상품성 등 리딩 단지가 갖춰야 하는 다양한 강점을 함께 갖추고 있는 경우 지역 랜드마크로 자리잡는 경향이 더욱 뚜렷하다”고 말했다.

이러한 시장 흐름 속 부산 동래구 안락동 일원의 정비사업 첫 스타트를 끊는 신규 분양단지에 수요자들의 시선이 몰리고 있다.

대우건설이 부산 동래구 안락동 일원에 선보이는 ‘동래 푸르지오 에듀포레’다. 지하 3층~ 지상 최고 38층, 12개 동, 총 1,481가구의 대단지로 조성된다. 조합원분을 제외한 전용면적 74~84㎡ 474가구가 일반 분양되며, 수요자 선호도가 높은 ▲74㎡A 20가구 ▲76㎡A 15가구 ▲84㎡A 439가구로 구성돼 있다.

‘동래 푸르지오 에듀포레’는 안락동 일대에 오랜만에 공급되는 신축 브랜드 대단지로, 안락1구역 주택재건축정비사업의 일환으로 공급된다. 일대 정비사업 추진이 활발한 가운데, 첫 주자로 나서는 단지다.

단지가 들어서는 안락동은 사직동의 교육·문화 인프라와 센텀시티의 쇼핑·편의시설을 동시에 누릴 수 있는 ‘더블 생활권’ 입지를 자랑한다. 일대 주거 인프라가 개선되면 큰 수혜가 기대되는 이유다.

동래구 원도심 지역인 만큼, 풍부한 생활 인프라도 갖추고 있다. 이마트 트레이더스, 홈플러스, 코스트코 등 대형 마트가 인접해 있고, 동래봉생병원, 대동병원 등 양질의 의료시설도 돋보인다. 교통망으로는 원동 IC와 동해선을 통해 시내외 이동이 수월하며, 온천천 및 수영강 산책로, 옥봉산 등이 인접해 쾌적한 자연환경을 누릴 수 있다.

더불어 동래 푸르지오 에듀포레는 안락동 내에서도 손꼽히는 교육 특화 입지가 강점이다. 단지 인근으로 혜화초, 충렬초·중·고, 혜화여중·여고 등 명문 학교들이 밀집해 있으며, 유치원부터 고등학교까지 도보 통학이 가능한 원스톱 학세권 입지다.

여기에 단지는 지역 정비사업의 물꼬를 트는 단지인 만큼 지역 주거문화를 바꿀 차별화된 상품성이 주목된다. 단지 외관부터 웅장한 문주 디자인 및 일부 동에 경관조명이 설치된 옥상 구조물과 측벽 디자인을 적용하는 등 최신 트렌드를 반영한 세련된 랜드마크 설계가 눈에 띈다.

내부 평면 역시 다양한 입주민의 라이프스타일을 고려해 다채롭게 설계했다. 전용 74㎡A는 공간 활용성이 높은 3Bay 판상형 구조를, 전용 76㎡A는 주방에 아일랜드장을 더해 넉넉한 수납공간을 확보한 타워형 구조를 채택했다. 주력 평형인 타워형 84㎡A 타입은 ‘이면 개방형’ 설계를 통해 개방감과 채광, 조망을 극대화했으며, 안방뿐 아니라 침실에도 드레스룸을 설계해 수납 효율을 강화했다.

이 밖에도 세대별 전용 지하 창고 제공, 시스템 이중창 및 유리 난간 적용 등 세심한 배려가 돋보인다. 또한 ‘라이프업 스타일링’, ‘라이프업 키친’ 등 삶의 질을 높이고 일상을 업그레이드할 수 있는 푸르지오만의 옵션 상품을 통해 유럽산 마감재와 특화된 수납공간을 소비자가 직접 선택할 수 있다.

단지 조경은 전체 대지의 약 36%를 할애해 공원형 단지로 꾸민다. 단지 중앙부 입체형 커뮤니티 라운지를 비롯해 순환산책로, 아쿠아가든, 힐링포레스트 등 다채로운 휴게 공간이 마련된다. 피트니스와 GX룸, 골프클럽, 필라테스룸, 사우나 등 운동·휴식시설은 물론, 복합 문화공간인 그리너리 스튜디오와 독서실·키즈카페·공유오피스·키즈도서관 등 학습 및 문화시설이 마련돼 단지 내에서 다채로운 커뮤니티 라이프를 누릴 수 있다.

동래 푸르지오 에듀포레의 견본주택은 부산광역시 해운대구 우동에 위치해 있다. 입주 예정일은 2030년 3월이다.

최용석 기자 duck8@donga.com
