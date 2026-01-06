NCSI 반등… 경기 나빠도 고객만족 경영 확대

국내 판매 제품 및 서비스에 대해 소비자가 직접 평가한 만족 수준을 측정해 계량화한 지표다. 미국과 유럽 20개국 등 세계 30개국 이상이 동일한 방법을 활용하는 ‘글로벌 지수’이기도 하다. 1998년 39개 업종, 176개 기업, 4만795개 표본에 대한 만족도를 조사하면서 시작됐다. 2025년에는 88개 업종, 335개 기업, 8만3971개 표본을 조사했다.

