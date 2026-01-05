아워홈, 미래 인재 육성위한 ‘실무형 인턴십’ 운영… 미래세대와 소통 확대

글로벌 청소년 대상 실제 비즈니스 프로젝트 참여
아워홈은 5일 글로벌 청소년을 대상으로 실무 중심의 인턴십 프로그램을 운영하며, 미래 인재 육성에 나선다고 밝혔다.
진로 탐색부터 실무 역량 강화까지 ‘성장 경험’ 지원
비즈니스 경진대회 우승팀과 협력한 교육 프로그램
사회적 책임 실천하며 미래세대와 소통 강화
아워홈은 이날 미국 펜실베이니아대학교 와튼스쿨 학부 한인 비즈니스 소사이어티(W-KUBS)가 주관한 비즈니스 전략 경진대회 ‘Business Black Box(BBB) 2025’ 우승팀을 대상으로 기업 현장 인턴십을 진행했다고 밝혔다.
이번 인턴십은 지난해 12월 22일부터 31일까지 약 6일간 아워홈 마곡 본사에서 열렸으며, 만 14~17세의 국내 고등학생 6명이 참여했다. 참가자들은 신제품 기획, 마케팅 프로그램 구상, 사업장 견학, 시장 조사 등 실제 기업 프로젝트를 함께 수행하며 실무 경험을 쌓았다.
또한 부서 간 협업 과정에 직접 참여하고, 실무자 멘토링과 자기 성찰 프로그램(자신의 진로 방향을 탐색하는 교육 과정)을 통해 비즈니스 현장의 운영 방식을 배우는 시간을 가졌다.
프로그램에 참여한 홍지안 학생은 “단순한 견학이 아닌 실제 프로젝트 참여를 통해 기업이 어떻게 기획과 마케팅을 추진하는지 알 수 있어 뜻깊었다. 진로를 구체화하는 계기가 됐다”고 소감을 전했다.
아워홈 관계자는 “글로벌 청소년들이 기업 현장을 직접 경험하며 비즈니스 이해도를 높일 수 있도록 프로그램을 기획했다. 앞으로도 사회적 책임을 실천하고, 미래세대와 함께 성장할 수 있는 교육·체험 프로그램을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
