코스피, 사상 첫 4400대 마감…삼성전자 14만 원 육박

코스피 지수가 5일 미국의 베네수엘라 공습 사태에도 불구하고 3% 이상 올라 사상 첫 4400선을 넘어서 장을 마쳤다.
이날 코스피는 전장보다 147.89포인트(3.43%) 오른 4457.52에 장을 마치며 직전 거래일(2일) 기록한 종가 기준 사상 최고치(4309.63)를 하루 만에 갈아 치웠다.
코스피 지수는 이날 장 시작과 동시에 4400선을 단숨에 넘어서며 힘을 받았다. 이날 외국인 매수세가 장을 끌어 올렸다. 외국인은 2조1666억 원을 순매수했고 기관과 개인은 각각 7028억 원, 1조5098억 원을 팔았다.
이날 삼성전자는 전 거래일보다 7.47% 오른 13만8100원에 장을 마쳐 14만 원에 육박했고 SK하이닉스는 69만6000원으로 2.81% 올라 70만 원 목전에 다다랐다.
이날 코스닥 지수도 전장보다 11.93포인트(1.26%) 상승한 957.50에 장을 마치며 종가 기준 2022년 1월 20일(958.7) 이후 약 4년 만에 최고치를 보였다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
