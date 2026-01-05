페르노리카코리아, CIC재단 후원 지속… 한국문화 세계로 알린다

한국 문화 알리는 글로벌 파트너십 지속
페르노리카코리아는 5일 2026년에도 한국이미지커뮤니케이션연구원(CICI 재단)의 문화 교류 활동을 후원한다고 밝혔다.
2026년에도 CICI 재단 공식 후원
다양한 문화 교류로 ‘K-컬처’의 창의성과 매력 세계에 확산
페르노리카코리아는 2023년부터 CICI 재단과 협력 관계를 이어오며, 한국 문화의 국제적 확산을 위한 다양한 프로그램을 함께 진행해 왔다. 이번 후원 또한 그룹의 ‘2030 지속가능책임경영(S&R)’ 로드맵에서 강조하는 ‘인간 존중’ 가치 실천의 일환으로 추진된다.
CICI 재단은 한국의 전통과 현대 문화를 국내외에 알리는 민간 문화기관으로, 한국의 긍정적인 이미지를 높이고 글로벌 인식 확대를 목표로 한다. 페르노리카 코리아는 이 재단의 취지에 공감하며, 앞으로도 문화 교류의 장을 통해 K-컬처의 다양성과 창의성을 세계에 소개할 계획이다.
한편, ‘문화소통포럼(CCF 2025)’에서는 ‘지속 가능한 K-Style’을 주제로 외교·문화계 인사 60여 명이 참석해 영상 공모전, 현장 투표 및 시상식이 진행됐다. 행사에서는 음악·영화·패션·미술 등 다양한 문화 영역에서 한국의 고유한 정체성과 세계적 가능성을 탐색하는 논의가 이뤄졌다.
지민주 페르노리카코리아 전무는 “페르노리카의 창립자 폴 리카가 강조했듯, 예술은 우리 DNA의 일부다. 앞으로도 한국 문화를 글로벌 무대에 알리는 역할을 적극적으로 이어갈 것”이라고 말했다.
페르노리카코리아는 국악 인재 육성 장학사업을 20년 넘게 꾸준히 이어오며, 한국 전통 예술의 저변 확대에도 힘써왔다. 국내외 신진 예술가와의 협업 프로젝트를 지속 추진해 왔으며, 이러한 공로로 2020년 한국문화예술위원회(ARKO)로부터 ‘문화예술후원 인증’을 획득해 현재까지 유지하고 있다.
