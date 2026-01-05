AI 웰다잉 플랫폼 ‘망고하다’, 블루웨일인베스트 투자 유치…프리팁스 선정

AI 기반 웰다잉 플랫폼 ㈜망고하다가 블루웨일인베스트로부터 투자를 유치했다고 밝혔다. 투자 금액은 비공개다.
망고하다는 이번 투자와 함께 블루웨일인베스트의 추천을 통해 중소벤처기업부가 주관하는 예비 TIPS 프로그램인 ’프리팁스(Pre-TIPS)’에 최종 선정됐다. 프리팁스는 기술력과 성장 잠재력을 갖춘 초기 스타트업을 발굴해 사업화 자금 지원과 향후 TIPS 연계를 지원하는 제도다.
이에 앞서 망고하다는 2025년 중기부 ‘리틀펭귄(Little Penguin)’ 육성 기업으로 선정되며 기술력과 성장 가능성을 인정받은 바 있다. 리틀펭귄은 향후 유니콘 기업으로 성장할 가능성이 높은 초기 유망 기업을 선발해 집중 육성하는 프로그램이다.
이번 투자금은 AI 기반 생애 분석 모델의 정교화, 사용자 경험(UX) 개선, B2B·B2G 협업을 위한 실증 사업 확대 등에 투입될 예정이다.
서지수 망고하다 대표는 “웰다잉은 단순히 죽음을 준비하는 개념이 아니라, 삶 전체를 성찰하고 선택하는 과정”이라며 “리틀펭귄 선정에 이어 이번 투자를 계기로 기술 신뢰도를 더욱 높이고, 보험·금융·공공 분야와의 협업을 본격화하겠다”고 말했다.
양희정 블루웨일인베스트 대표는 “망고하다는 국내에서 드물게 웰다잉을 기술 기반 라이프 플래닝 영역으로 확장하고 있는 팀”이라며 “초기 단계임에도 문제 정의와 시장 접근 방식이 명확해 성장 가능성이 크다고 판단했다”고 투자 배경을 설명했다.
망고하다는 디지털 유언 작성, 생애 라이프 플래닝, 엔딩 플래닝을 결합한 통합형 웰다잉 플랫폼을 운영하고 있다. 사용자가 일상적으로 기록한 데이터를 AI가 분석해 개인 맞춤형 생애 설계와 사전 의사결정 지원 서비스를 제공하는 것이 특징이다. 특히 유언 데이터를 기반으로 삶의 단계별로 필요한 준비와 서비스를 제안하는 AI 분석 기술을 핵심 경쟁력으로 내세우고 있다.
