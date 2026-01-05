현대차그룹, ‘AI 전환기’ 성장기회로… 정의선 회장 “기술변화의 시대 근본적 혁신할 것”
동아경제
“AI 내재화로 미래 경쟁력 강화… 제조 데이터는 우리만의 강점”
글로벌 불확실성 속 협력 생태계 확대 강조
SDV·로봇·수소 등 미래 사업 청사진 제시
현대자동차그룹이 5일 전 세계 임직원을 대상으로 2026년 온라인 신년회를 열고, 정의선 회장의 새해 인사말과 경영진 좌담회를 통해 올해 핵심 방향을 제시했다. 이번 행사는 사전 녹화 영상을 이메일을 통해 공유하는 방식으로 진행됐으며, 정의선 회장을 비롯해 장재훈 부회장, 호세 무뇨스 사장, 송호성 사장, 이규석 사장, 루크 동커볼케 사장 등 주요 경영진이 참여했다.
정의선 회장은 새해 메시지를 통해 AI(인공지능)를 중심으로 한 산업 구조 변화가 기업 전략의 중심축이 되어야 한다고 강조했다. 그는 “산업 변화의 폭이 큰 만큼 우리에게는 더 큰 성장의 기회가 있다. 지속적인 체질 개선과 생태계 경쟁력 강화로 산업과 제품의 새로운 기준을 세울 것”이라고 말했다.
그는 2026년 경영 환경을 “불확실성이 심화되는 해”로 진단했다. 글로벌 공급망 재편, 지정학적 갈등, 기술 패권 경쟁의 가속화 등이 기업의 불안정성을 높이고 있다고 분석했다. 이러한 상황 속에서 현대차그룹은 “내실 강화와 혁신을 병행하는 전략”을 통해 지속 성장을 이어가겠다는 의지를 밝혔다.
정 회장은 가장 먼저 ‘고객 관점의 성찰에서 출발하는 체질 개선’을 언급했다. 그는 “경쟁이 치열해질수록 우리를 지켜줄 가장 큰 버팀목은 근본적인 성찰에서 비롯된 체질개선”이라며 스스로를 질문해야 한다고 말했다.
“우리의 제품이 고객의 기대를 진정으로 반영하고 있는가, 품질과 만족도에서 타협은 없는가를 묻고 개선점을 찾아야 한다. 이러한 진솔한 고민이야말로 어떤 위기에도 흔들리지 않는 경쟁력의 원천”이라고 덧붙였다.
그는 이어 “형식보다 본질을 보라”며 의사결정 방식의 근본적 변화를 주문했다. “리더는 숫자와 보고서만으로 판단해서는 안 된다. 현장에 가서 눈과 귀로 본질을 확인해야 한다. 빠르고 명확한 의사소통과 민첩한 판단의 중요성을 역설했다.
보고 체계 역시 단순 절차가 아닌 실질적 결론과 의견이 담겨야 하며, 타이밍을 놓치지 않고 신속히 공유돼야 한다고 강조했다. 그는 “고객과 회사에 어떤 의미가 있는지, 진짜 문제는 무엇인지 묻는 질문에서 혁신이 출발한다”고 말했다.
정의선 회장은 내부 역량만으로는 지속 가능한 성장을 만들 수 없다고 지적했다. 그는 협력사와의 동반 성장을 현대차그룹의 근간으로 삼아야 한다며, “건강한 생태계가 있어야 그룹도 지속 성장이 가능하다”고 말했다.
또한 “공급망의 경쟁력이 곧 우리의 경쟁력이다. 협력사와 파트너를 향한 진심 어린 지원과 투자를 이어가겠다”라며 중소 협력업체를 포함한 전 산업 생태계의 경쟁력 제고를 당부했다.
정의선 회장은 AI기술이 촉발한 산업 대전환기를 새로운 도전으로 규정했다. 세계 각국의 기업들이 대규모 투자를 통해 AI 우위를 확보하는 가운데, 현대차그룹은 ‘피지컬 AI(Physical AI)’ 즉 실제 움직이는 기계(자동차, 로봇, 제조 설비 등)와 결합된 인공지능 분야에서 차별화된 경쟁력을 만들겠다는 청사진을 제시했다.
그는 “우리는 제조 공정과 제품 설계에서 세계적인 경쟁력을 갖추고 있으며, 막대한 데이터 자산 또한 우리의 독보적 무기다. 이 강점을 바탕으로 다양한 파트너와 협력해 생태계를 확장해 나가겠다”고 말했다.
AI를 단순한 ‘도구’가 아니라 기업의 작동 방식을 근본적으로 바꾸는 ‘패러다임 전환 기술’(paradigm-shifting technology)로 정의한 정 회장은, “AI 역량을 외부에서 빌려 쓰는 방식이 아니라 그룹 내부에 내재화해야 한다”고 덧붙였다.
새해 메시지 후에는 김혜인 인사실 부사장의 진행으로 주요 경영진들이 참여한 좌담회가 이어졌다. 좌담회는 사전 설문조사를 바탕으로 ‘현대차그룹의 미래 준비’를 주제로 진행되었으며, AI·SDV·로봇·수소사업 등 다양한 주제가 다뤄졌다.
장재훈 부회장은 SDV(Software Defined Vehicle, 소프트웨어 중심 차량)의 전환이 그룹의 미래를 좌우할 핵심 과제라고 밝혔다. “SDV는 생존의 문제이며, 타협할 수 없는 목표”라며, 현재 진행 중인 개발 프로젝트와 협력체계를 유지하면서 기술 적용 범위를 단계적으로 넓혀가겠다고 언급했다.
또한 보스턴다이내믹스(Boston Dynamics)와의 협업을 통해 로봇 하드웨어와 피지컬 AI 연구를 병행 중이며, 실제 공장 환경과 유사한 검증 시설을 구축해 데이터 기반의 성능 개선 속도를 높이겠다고 설명했다.
이와 함께 자율주행 합작사 모셔널(Motional)의 실증 테스트, 로보틱스랩의 착용형 로봇 ‘엑스블 숄더(X-ble Shoulder)’ 실용화, 모바일 로봇 플랫폼 ‘모베드(MobED)’ 상반기 출시 계획 등 구체적 사업 현황도 공유됐다.
장 부회장은 “수소는 단순한 에너지원이 아니라 재생에너지를 보완하고 효율을 높이는 ‘에너지 운반체(energy carrier)’로서 핵심적 역할을 한다”며, 생산·저장·활용 전 과정을 아우르는 밸류체인(Value Chain)을 강화하겠다고 밝혔다.
송호성 기아 사장은 “올해 6% 이상의 성장을 목표로 한다”라며, 말레이시아·인도네시아 등에 신규 판매 법인을 설립하고, PBV(Purpose Built Vehicle, 목적 기반 차량) 생태계를 확장하겠다고 밝혔다.
이규석 현대모비스 사장은 “SDV 양산 전개에 맞춰 차량용 반도체, 인터페이스 표준화, 로보틱스 부품 경쟁력 강화에 주력하겠다”고 말했다.
정의선 회장은 좌담회 말미에 “AI, SDV, 로봇 등이 만드는 변화의 강도만큼 성장의 기회도 크다”며, 현대차그룹이 가진 데이터·자본·제조 역량이 AI 시대에 ‘충분히 승산 있는 무기’가 될 것이라고 말했다. “AI를 외부에서 빌린 기술로만 다루는 기업은 생존이 어렵다. AI를 조직 내부의 생명력으로 흡수하고 체화해야 진정한 변화를 만들 수 있다”고 강조했다.
그는 창업주 정주영 회장의 신념인 “길이 없으면 새로 만들면 된다”를 인용하며, “어떠한 시련 앞에서도 도전을 멈추지 않는 정신이야말로 현대차그룹의 DNA”라고 말했다.
이번 신년회는 변화의 방향을 명확히 정립하고, 임직원 간 소통을 통해 위기에 선제 대응하며 미래 전략을 구체화하는 자리로 평가된다. 정의선 회장이 강조한 AI 내재화, 체질 개선, 상생 협력의 메시지는 그룹 전체가 나아갈 2026년의 경영 키워드로 자리 잡을 전망이다.
