경제
새해 첫 거래일 코스피 4300 돌파, 사상 최고치 경신
동아일보
업데이트
2026-01-03 02:15
2026년 1월 3일 02시 15분
입력
2026-01-03 01:40
2026년 1월 3일 01시 40분
양회성 기자
크게보기
2일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피가 찍혀 있다. 이날 코스피는 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 대형주의 상승에 힘입어 전 거래일보다 2.27% 오른 4,309.63으로 마감하며 사상 최고치 기록을 경신했다.
#코스피
#4300 돌파
#사상 최고치
#삼성전자
#SK하이닉스
#반도체
#대형주
#주가 상승
#서울 중구
#하나은행
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
