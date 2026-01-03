새해 첫 거래일 코스피 4300 돌파, 사상 최고치 경신

  • 입력 2026년 1월 3일 01시 40분

2일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피가 찍혀 있다. 이날 코스피는 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 대형주의 상승에 힘입어 전 거래일보다 2.27% 오른 4,309.63으로 마감하며 사상 최고치 기록을 경신했다.

#코스피#4300 돌파#사상 최고치#삼성전자#SK하이닉스#반도체#대형주#주가 상승#서울 중구#하나은행
