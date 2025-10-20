‘오천피시대’ 열릴까… 제조업 부진-AI 버블론 변수

증권사 9곳 중 5곳 ‘핑크빛 전망’
NH투자증권, ‘5500’까지 예측
“3차 상법 개정, 증시에 긍정적”
美금리인하 가능성도 기대감 높여
지난해 ‘사천피’(4,000+코스피)에 안착한 코스피가 올해 ‘오천피’(지수 5,000) 시대를 열지 주목된다. 금융투자업계에선 정부의 증시 부양 정책과 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인하로 증시에 자금이 더 몰리며 결국 ‘코스피 5,000’ 시대가 열릴 것이란 기대가 나온다.
하지만 반도체 산업 호황에서 소외된 전통 제조업의 부진이 계속돼 5,000 진입을 장담하기는 어려울 것이란 전망도 적지 않다. 미 증시에서 ‘인공지능(AI) 버블론’이 아직 해소되지 않은 점도 변수로 남아 있다.
● 주요 증권사 5곳 “올해 코스피 5,000 이상”
31일 금융투자업계에 따르면 자기자본 기준 상위 국내 증권사에서 올해 코스피 목표 상단을 제시한 9곳 중 5곳이 올해 코스피 목표 상단을 5,000 이상으로 제시했다. NH투자증권이 올해 코스피가 5,500에 도달할 것이라고 전망했는데, 이는 주요 증권사 중 가장 높은 전망치다.
NH투자증권은 올해 2분기(4∼6월)부터 상승세가 이어지며 3분기(7∼9월)에는 코스피가 5,500에 이를 것으로 예측했다. 대신증권(5,300)과 메리츠증권(5,090), KB증권·신한투자증권(5,000)도 오천피 달성을 예상했다. 이경민 대신증권 연구원은 “반도체, 2차전지 등 주요 기업 실적이 2027년까지 개선될 여지가 큰 만큼 코스피는 계속 더 오를 수 있다”고 분석했다.
주요 증권사들이 이렇게 전망한 가장 큰 이유는 정부의 주식시장 친화 정책이다. ‘코스피 5,000 달성’은 이 대통령의 대선 핵심 공약 중 하나다. 올해 본격적으로 추진될 것으로 예상되는 대표적인 정책은 기업의 자사주 소각 의무화를 핵심으로 한 ‘3차 상법 개정안’이다. 3차 상법 개정안은 국회에서 여당 주도로 논의되고 있다. 기업이 자사주를 보유하지 않고 소각하면 주당순이익(EPS)이 늘며 주식 가치가 상승해 일반 투자자에게 유리하다.
NH투자증권 리서치본부는 투자 전망 보고서를 통해 “지난해 시장 친화적인 1, 2차 상법 개정에 따라 코스피가 상승하는 효과를 확인했다”며 “3차 상법 개정도 국내 증시에 긍정적으로 작용할 것”이라고 짚었다.
● “전통 제조업 부진” 코스피 4,000대 전망하기도
미 연준 등 주요국 중앙은행의 기준금리 인하로 국내 증시에 추가 자금이 들어오면서 코스피가 상승할 것이란 기대감도 있다. 도널드 트럼프 미 대통령의 금리 인하 요구에도 신중한 태도를 보이는 제롬 파월 연준 의장의 임기는 올해 5월까지다. 김재승 현대차증권 연구원은 “미 연준을 중심으로 세계적인 통화 확장 정책이 동시에 진행되고 있다”며 “이는 수출 중심의 한국 경제와 증시에 우호적인 환경”이라고 설명했다.
다만 삼성증권(4,900), 한국투자증권(4,600), 키움증권(4,500), 하나증권(4,300) 등은 코스피 5,000 진입이 어려울 것으로 내다봤다. 키움증권 리서치센터는 “정부 정책의 수혜를 받는 신성장 업종은 성장세를 이어가지만 전통 제조업 부문은 부진해 양극화가 심화할 것”이라고 내다봤다.
주요 증권사들은 올해 코스피 상승세도 반도체 기업이 좌우할 것이라는 점에 동의했다. AI 데이터센터와 일반 서버에 필요한 반도체 제품 수요 증가로 삼성전자, SK하이닉스 등의 수출이 증가하고 영업이익도 대폭 늘어날 것이란 분석이 나온다. 이수정 메리츠증권 연구원은 “고대역폭메모리(HBM) 제품이 AI뿐만 아니라 일반 서버에서도 활용되기 시작하면서 수요가 빠르게 늘어나고 있다”며 “메모리 반도체의 초호황기는 장기화할 가능성이 높다”고 했다.
