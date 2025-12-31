가사도우미·세탁 대행 등 ‘시간 절약형 소비’ 뜬다

가사도우미, 세탁 대행 등 귀찮은 집안일을 대신 해주는 ‘시간 절약형 서비스’를 이용하는 소비자들이 늘어나고 있다는 분석이 나왔다.
31일 우리카드가 2023년부터 지난 10월까지 신용카드 데이터를 분석한 결과 올해 1~10월 가사도우미 서비스 결제액은 2023년 같은 기간(1~10월) 대비 25.7%, 세탁 대행 서비스 결제액은 9.4% 증가했다. 두 업종은 시간 절약형 소비 업종으로 자리 잡고 있다는 분석이 나온다. 같은 기간 가전 구독 서비스는 72.2% 늘어나며 가장 큰 증가 폭을 보였다.
전체 이용자 중 여성 비중이 가사도우미 서비스 68.3%, 세탁 대행 61.3%, 가전 구독 60.3%로 모두 절반 이상이었다. 고객 유형별로는 자녀가 있는 가구의 비중이 70%에 달하는 것으로 집계됐다.
우리카드는 소비자들이 자신의 시간을 아끼기 위해 가사에 유용한 소비를 늘린 것으로 보고 있다. 특히 직장과 육아를 병행하며 집안일에 부담을 느끼는 3040세대와 여성 소비자들이 시간을 절약하고 일상의 효율을 높이려 하고 있다는 게 우리카드의 분석이다.
우리카드 관계자는 “최근 가사 같은 일상적인 일들을 대신 해주는 서비스에 돈을 쓰는 고객들이 많아지고 있는데 이는 결국 소비자들이 ‘시간의 가치’에 투자하고 있는 것”이라고 해석했다.
