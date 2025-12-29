재고관리 솔루션 ‘박스히어로’, 커스텀 리포트 기능 베타 출시

비지피웍스(대표 문희홍)는 자사 재고관리 솔루션 ‘박스히어로’에 커스텀 리포트 기능을 베타로 출시했다고 29일 밝혔다.
업종과 취급 품목에 따라 재고를 관리하는 기준은 각기 다르다. 일부 사업자는 유통기한을 중점적으로 관리하는 반면, 재고 회전율이나 소진 속도를 주요 지표로 활용하는 경우도 있다. 그러나 기존 재고관리 시스템의 리포트 기능은 정형화된 형식에 머물러 있어, 현장에서 필요한 정보를 충분히 반영하지 못한다는 지적이 이어져 왔다.
비지피웍스는 이러한 문제의식을 바탕으로 박스히어로 커스텀 리포트 기능을 기획했다고 설명했다. 다양한 업종의 고객이 서비스를 이용하는 과정에서 “데이터는 축적되지만 원하는 형태로 확인하기 어렵다”는 요구가 반복적으로 제기됐다는 것이다.
이에 따라 비지피웍스는 업종별 리포트를 개별적으로 추가하는 방식 대신, 사용자가 직접 원하는 기준과 형식으로 데이터를 구성할 수 있는 커스텀 리포트 기능을 선보였다. 재고 수량과 입출고 기록 등 기본 데이터는 동일하지만, 특정 거래처를 제외한 출고 현황이나 최근 일정 기간 동안 회전율이 낮은 품목만 선별하는 등 업종과 상황에 맞춰 필요한 데이터를 조합해 확인할 수 있다.
이번에 공개된 커스텀 리포트 기능은 SQL 기반으로 제공된다. 회사 측은 개발자 도구처럼 보일 수 있지만, 이는 모든 사용자의 요구를 하나의 리포트 형식에 맞추기보다 각자의 기준을 반영할 수 있도록 한 선택이라고 설명했다. 아울러 최근에는 챗GPT와 같은 생성형 AI를 활용해 SQL에 익숙하지 않은 사용자도 원하는 리포트 구성을 비교적 쉽게 설계할 수 있다는 점도 고려했다.
박스히어로는 베타 운영 기간 동안 사용자 피드백을 수렴해 기능 활용도를 점검하고, 사용자 접근성을 높이는 방향으로 서비스를 개선해 나갈 계획이다.
