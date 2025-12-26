계란 한판 한달새 다시 7000원대… 불안한 ‘서민밥상’

먹거리 물가가 고공행진하는 가운데 계란 가격이 한 달 만에 다시 7000원대를 돌파했다. 원-달러 환율이 오르며 수입 식자재 값이 비싸지는 가운데 계란값까지 오르며 서민 밥상 물가 부담이 커질 수 있다는 우려가 나온다.
25일 축산물품질평가원 축산유통정보에 따르면 계란 특란 한 판(30개)의 평균 소비자가격은 지난주부터 7000원을 넘어섰다. 지난달까지 6000원대에 머물던 계란 가격이 한 달여 만에 다시 7000원대로 올라선 것이다. 계란 특란 소비자가격은 23일 기준 7010원으로 지난해 같은 기간보다 0.8% 높다. 평년 가격(6471원)과 비교하면 8.3%가량 비싸다.
여기에 조류인플루엔자(AI)로 인한 수급 불안 우려도 커지고 있다. 올해 동절기 산란계 농장의 고병원성 AI 발생 건수는 11건으로, 지난해 같은 기간보다 5건 늘었다. 이로 인해 살처분된 산란계는 275만 마리에 이른다.
외식 물가 상승세도 계속되고 있다. 인건비 상승과 더불어 원화 가치 하락으로 수입 식재료 가격이 인상되는 등 원가 부담이 늘어났기 때문인 것으로 분석된다. 이날 한국소비자원 가격정보포털 ‘참가격’에 따르면 지난달 기준 김밥의 평균 가격은 지난해 11월 3500원에서 올해 11월 3700원으로 1년 새 5.7% 상승했다. 칼국수 역시 지난해 9385원에서 9846원으로 4.9% 올라 평균 가격이 곧 1만 원을 넘어설 것으로 보인다. 같은 기간 김치찌개 백반 역시 8192원에서 8577원으로 4.7% 비싸졌다.
