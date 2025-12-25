이민우 전 경기신보 이사장, 킨텍스 제10대 대표이사 선임

내년 1월 1일부터 3년간 임기
이민우 전 경기신용보증재단 이사장이 제10대 킨텍스(KINTEX) 대표이사에 선임됐다.
사업부사장에 이정훈 코트라 부사장
이 신임 대표이사는 1996년 경기신보 창립과 함께 입사해 기획실장, 기획관리본부장, 남부지역본부장, 영업 부문 이사 등 주요 보직을 거쳤다. 뛰어난 업무추진력과 풍부한 현장경험의 공로를 인정받아 2019년 전국 지역 신보와 경기도 공공기관 최초로 내부 출신 이사장에 취임한 뒤 연임했다.
킨텍스는 신임 사업부사장에는 이정훈 코트라 부사장을 선임했다. 1992년 코트라(KOTRA)에 입사해 CIS 지역본부장 겸 모스크바 무역관장, 디지털무역투자본부장 등 핵심 요직을 거쳤다. 현재는 코트라 부사장 겸 AI 무역투자본부장을 겸직하고 있다
신임 대표이사와 부사장의 임기는 내년 1월부터 3년이다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0