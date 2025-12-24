“추가 중복할인 받으세요”… 파리바게뜨, 크리스마스 케이크 행사

25일까지 전국 매장서 시즌 케이크 할인
파리바게뜨는 크리스마스를 맞아 오는 25일까지 전국 매장에서 홀리데이 시즌 케이크 행사를 진행한다고 24일 밝혔다. 해피포인트, 통신사, 간편결제 앱을 이용해 최대 30%까지 혜택을 받을 수 있다고 한다.
해피포인트·통신사·페이앱 제휴로 중복 혜택
‘베리밤’, ‘위싱트리’ 등 시즌 한정 제품도 할인
행사 기간 해피포인트(해피포인트 앱 및 파바 앱) 이용 시 최대 8%, SKT·KT·LGU+ 제휴를 통해 최대 10%, 카카오페이·네이버페이·토스페이 등으로 2만 원 이상 결제 시 최대 15% 추가 할인이 적용된다.
올해 대표 케이크는 ‘베리밤(BERRY BOMB)’ 시리즈다. 겉면을 신선한 딸기로 채운 ‘베리밤 케이크’는 인기리에 판매 중이다. 이 외에도 초콜릿 위에 딸기를 올린 ‘베리밤 초코 타르트’, 붉은 딸기 시트와 생크림을 조합한 ‘베리밤 레드 케이크’ 등 3종이 함께 판매된다. 이밖에도 함께 출시된 홀리데이 케이크 9종도 인기리에 판매 중이라고 한다.
파리바게뜨 관계자는 “크리스마스 시즌을 맞아 다양한 혜택과 제품을 준비했다. 가족과 함께 따뜻한 연말을 보내길 바란다”라고 말했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
