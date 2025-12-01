포스코DX, 美 휴머노이드 개발업체 30억 투자

‘페르소나AI’와 로봇개발 협력 포스코DX가 미국 산업용 휴머노이드 로봇 기업 ‘페르소나AI’에 200만 달러(약 30억 원) 규모의 투자를 하고 로봇 공동 개발 및 현장 적용을 위해 협력한다고 23일 밝혔다. 포스코DX에 따르면 이번 투자는 포스코DX와 포스코기술투자가 올 하반기 출자한 ‘포스코DX 기업형벤처캐피털(CVC) 신기술투자조합’을 통해 이뤄졌다. 포스코기술투자가 출자한 별도 펀드, ‘포스코CVC스케일업펀드제1호’를 통해서도 100만 달러를 추가 투자해 포스코그룹 차원에서 총 300만 달러의 투자가 이뤄졌다.



페르소나AI는 지난해 6월 설립된 산업용 휴머노이드 로봇 기업이다. 노동 강도가 높은 중후장대 산업 현장에 특화된 로봇을 개발하고 있다. 포스코DX는 이번 투자를 통해 그룹사 산업현장의 위험도가 높은 수작업 공정을 대체할 수 있는 휴머노이드 로봇 개발을 구체화할 계획이다.





