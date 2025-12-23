농협미래전략연구소, 2026년 농업·농촌 10대 이슈 발표

  • 동아경제

글자크기 설정

농협중앙회 미래전략연구소는 지난 22일 2026년 농업·농촌 분야에서 주목해야 할 10대 이슈를 선정해 발표했다고 밝혔다.

연구소는 기후위기에 따른 농업재해 증가와 경영비 상승으로 인한 농가 불안, 고령화에 따른 농촌 소멸 가능성을 2026년 농업·농촌을 둘러싼 3대 핵심 위협 요인으로 진단했다. 여기에 내수 부진, 원자재 공급 불안, 한·미 무역협상에 따른 수입 농산물 확대 가능성 등 대외 불확실성도 한층 확대될 것으로 내다봤다.

연구소가 제시한 2026년 농업·농촌 10대 이슈에는 쌀 수급안정 체계 변화와 농가 소득안정 정책의 본격화, 30년 만의 농지제도 개편 논의가 포함됐다. 또한 영농형 태양광 확산과 농어촌기본소득 시범사업, 농업 세대교체 가속화 등 구조적 전환 이슈도 주요 과제로 제시됐다.

대외 환경과 관련해서는 미국 통상정책 변화에 따른 이른바 ‘트럼프 라운드’ 재부상 가능성과 함께 원자재 공급망 불안이 농업 전반에 영향을 미칠 것으로 분석했다. 이와 함께 스마트 농업의 일반농가 확산, 유통구조 개선, 농업·농촌 가치 확산도 중점 과제로 꼽았다.

농협미래전략연구소 관계자는 “2026년은 구조적 위기와 대외 불확실성이 동시에 심화되는 시기가 될 것”이라며 “국가 차원의 소득·경영 안정 정책과 함께 인공지능(AI)과 데이터 기반의 생산·유통 혁신을 병행해야 농업의 지속 가능성을 확보할 수 있다”고 설명했다.

연구소는 이번에 선정된 10대 이슈가 향후 정부의 농정 방향 설정과 관련 정책 수립 과정에서 주요 참고 자료로 활용될 것이라고 전했다.

2026년 농업·농촌 10대 이슈

1. 개정 양곡법 시행, 쌀 수급안정 전환점 될까
개정 양곡법 시행으로 선제적 수급관리가 본격화되며 쌀 수급안정에 대한 기대가 커지고 있다. 파종기 재배면적 감축과 함께 정부 매입 발동 조건, 기준가격 설정이 핵심 쟁점으로 떠오르고 있다.

2. 선진국형 농가 소득안정 정책 본격 추진
농산물 가격 변동성과 재해 위험이 확대되면서 국가 책임을 강화하는 소득·경영안정 정책이 속도를 낼 전망이다. 재해대책법 등 하위법령 정비와 함께 농업인 소득정보체계 구축 논의가 확대될 것으로 보인다.

3. 농지제도 개편 논의 재점화… 30년 만의 농지법 개정
농업 환경 변화에 대응하기 위해 농지 활용도를 높이는 방향의 제도 개편 논의가 본격화된다. 농지 투기 방지와 식량안보 등 공익적 가치 보호 사이의 균형이 핵심 과제로 꼽힌다.

4. 영농형 태양광 확대, 신소득원 기대와 현실 과제 공존
농가 소득 다변화와 탄소중립 수단으로 영농형 태양광 확산이 추진된다. 다만 사업 주체, 수익 구조, 계통 연계 등 현실적인 제약 요인에 대한 농업계 내부 논의가 필요하다는 지적도 나온다.

5. 농어촌기본소득 시범 도입, 지역 활력 회복 시험대
인구 감소와 고령화에 대응하기 위해 농어촌기본소득 시범사업이 추진된다. 농촌 활력 회복에 대한 기대와 함께, 지방재정 부담에 대한 우려도 병존한다.

6. 농업 세대교체 가속… 은퇴·청년농 정책 연계 강화
고령농 은퇴와 청년농 진입을 연계하는 정책 기반이 강화된다. 농지이양은퇴직불제 확대와 농업인퇴직연금 도입 논의가 본격화되며 세대 전환 구조 구축이 과제로 떠오른다.

7. ‘트럼프 라운드’ 본격화, 농업 통상 리스크 확대
미국 중심의 통상 전략 변화로 농산물 시장 개방 압력과 원자재 공급 불안이 커질 전망이다. 수출환경 악화와 가격 변동성에 대응하기 위한 선제적 대응 전략이 요구된다.

8. 스마트 농업, 일반농가로 확산 국면 진입
보급형 스마트팜과 농업 인공지능(AI) 기술 도입이 확대되며 스마트 농업이 일반농가로 확산될 전망이다. 농업 경쟁력 제고와 공익성의 조화가 주요 과제로 제시된다.

9. 공공성·데이터 중심 유통구조 개편 가속
도매시장 공공성 강화와 함께 스마트 APC 고도화, 온라인 도매시장 활성화 등 디지털 기반 유통 혁신이 추진된다. 유통 효율화와 물가 안정이 주요 목표다.

10. ‘농심천심’ 운동 확산… 농업·농촌 가치 재조명
농업·농촌의 공익적 가치를 국민 참여형 사회운동으로 확산하는 시도가 이어진다. 농촌 체험 확대와 함께 농업 가치의 제도적 반영 논의도 재부상할 전망이다.

황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스