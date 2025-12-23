유니드, 연말 맞아 지역사회에 이웃돕기 성금 4200만 원 기탁

글로벌 화학 소재 기업 유니드는 연말을 맞아 지역사회 이웃돕기 성금 4200만 원을 기탁했다고 23일 밝혔다.
유니드에 따르면 이번 성금은 울산공장 임직원들이 자발적으로 뜻을 모아 마련한 기부금으로, 울산 남구청을 통해 전달됐다. 기탁된 성금은 겨울철 경제적 어려움을 겪고 있는 지역 내 소외계층의 생활 안정을 지원하는 데 사용될 예정이다.
유니드는 이번 나눔은 2018년부터 이어져 온 대표적인 사회공헌 활동의 일환이라고 전했다. 유니드는 매년 울산공장 임직원과 회사가 함께 기부금을 조성해 지역사회에 전달해 왔고 임직원 참여를 기반으로 한 지속 가능한 나눔 문화로 자리 잡았다고 설명했다.
이 같은 공로를 인정받아 유니드는 2년 연속 감사패를 수상했다. 울산 남구는 지난 9일 ‘행복남구 희망나눔 주간 기념식’을 열고 지역 사회 발전에 기여한 우수 기부자를 선정했으며 유니드는 지난해에 이어 올해도 감사패를 받았다. 특히 올해는 꾸준한 기부 실천을 높이 평가받아 ‘착한 기업’으로도 선정됐다고 한다.
유니드 관계자는 “연말을 맞아 임직원들과 함께 지역사회에 따뜻한 나눔을 전할 수 있어 뜻깊다”면서 “앞으로도 지역사회에 실질적인 도움이 되는 사회공헌활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.
한편 유니드는 ‘인류의 보다 나은 내일에 기여한다’는 사명을 바탕으로 환경 보호, 교육 지원, 사회복지 증진 등 다양한 분야에서 사회공헌 활동을 이어가고 있다.
황소영 기자 fangso@donga.com
