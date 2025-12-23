한화 건설부문, 혹한기 전국 건설현장에 겨울간식차 운영

한화 건설부문은 겨울철 한파 속 건설현장에서 근무하는 근로자들을 격려하기 위해 ‘찾아가는 겨울간식차’ 프로그램을 운영하고 있다고 23일 밝혔다.
이번 프로그램은 전국 건설현장을 대상으로 진행됐다고 한다. 협력사 직원을 포함한 모든 근로자에게 호빵과 어묵 등 겨울철 간식을 제공하는 방식이다. 간식차에는 근로자 응원 문구와 함께 겨울철 안전사고 예방을 위한 메시지도 함께 담았다고 한다.
한화 건설부문에 따르면 한화는 지난 16일부터 내년 1월 30일까지 현장별로 간식차를 순차 운영하고 있다. 지난 22일에는 대전하수처리장 현대화 공사현장을 찾아 김우석 대표이사를 비롯한 현장소장, 협력사 직원, 일용직 근로자 등 약 400여 명이 참여한 가운데 간식 나눔 행사를 진행했다고 한다.
한화 건설부문은 혹한기에 대비해 안전보건 관리도 강화하고 있다. 겨울철 한랭질환 예방을 위해 안전보건 체크리스트를 배포하고 근로자 휴게시설을 보강하는 한편, ‘한파 안전 5대 기본수칙’을 중심으로 한 동절기 재해 예방 활동을 병행하고 있다.
한화 건설부문 관계자는 “동절기와 같은 안전 취약 시기에는 근로자의 건강과 컨디션 관리가 무엇보다 중요하다”면서 “앞으로도 근로자 중심의 안전문화 확산을 위한 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.
한편 한화 건설부문은 여름철에는 팥빙수차 운영과 냉방 휴게시설 설치 등 계절별 안전 취약 시기에 맞춘 현장 지원 활동을 이어오고 있다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0