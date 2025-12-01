교통-관리비 지출도 ‘항공 마일리지’ 적립

이번에 선보이는 BC 바로카드(자체 발급 카드) 라인업은 ‘에어 마스터’와 ‘에어 맥스’ 총 2종이다. 기본 대한항공 스카이패스 마일리지 적립에 주유, 교통, 아파트관리비와 같은 생활 밀착 영역까지 마일리지로 적립돼 실질적인 할인 혜택이 더욱 강화됐다.
에어 마스터와 에어 맥스 카드는 대한항공 스카이패스 마일리지 적립 특화 상품이다. 두 상품 모두 공통으로 △카드 이용금액 1500원당 1마일리지 기본 적립 △100만 원당 200마일리지 보너스 적립이 제공된다.
차이점은 가맹점에 따른 추가 마일리지 적립 혜택에 있다. 에어 마스터 카드는 ‘주유·교통’ 특화카드로 주유소, LPG·전기차 충전소, 대중교통(지하철·택시·버스) 업종에서 전월 실적 50만 원 이용 시 기본 적립 외 1500원당 1마일리지 추가 적립이 가능하다.
에어 맥스 카드는 쇼핑 특화 카드다. 온라인 쇼핑몰(쿠팡, 컬리), 생활용품(다이소), 뷰티(올리브영), 카페(스타벅스, 투썸플레이스), 해외 가맹점 등에서 에어 마스터 카드와 마찬가지로 1500원당 1마일리지를 추가 적립해준다. 여기에 아파트관리비도 적립 대상(월 최대 500마일리지)에 포함시키며 에어 맥스 카드는 국내 생활형 항공 마일리지 카드로 설계됐다.
추가 적립은 에어 마스터 카드와 에어 맥스 카드 모두 월 최대 2000마일리지까지 가능하다. 2∼3개월 상시 무이자 할부 서비스도 제공한다. 연회비는 에어 마스터 2만9000원(국내 BC, 해외 Master), 에어 맥스 4만3000원(국내 BC, 해외 AMEX)이다.
예를 들어 에어 마스터, 에어 맥스 카드로 월 100만 원 이용한다고 가정하면 기본으로 667마일리지를 받는다. 각 혜택 대상 가맹점으로만 100% 이용 시 667마일리지(에어 맥스는 아파트관리비 마일리지 적립 포함)가 추가 적립된다. 그리고 보너스로 200마일리지를 받음으로써 매월 총 1534 스카이패스 마일리지를 쌓을 수 있다.
김민권 BC카드 상무는 “이번 신규 BC 바로카드 에어 시리즈 2종은 지난 에어플러스 카드 강점인 마일리지 혜택을 유지하면서도 고객 결제 데이터 기반으로 실생활 업종 혜택을 강화한 카드”라며 “앞으로도 주유나 아파트관리비와 같이 고객이 실제로 많이 쓰는 지출 영역까지 혜택을 제공하는 카드를 출시해 고객 만족도를 높이겠다”고 말했다.
