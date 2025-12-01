내년 1분기 전기료 동결… 정부, ‘지역별 차등제’ 도입 나서

한전, 연료비 조정단가 ‘+5원’ 유지
한전 재무구조 정상화 시급하지만
고물가-내년 지방선거 등 고려한듯
내년 1분기(1∼3월) 전기요금이 동결된다. 한국전력의 막대한 부채를 해소하기 위해 일반용·주택용 전기료 인상의 필요성이 커지고 있지만 치솟는 물가와 내년 6월 지방선거 등을 고려한 것으로 풀이된다. 정부는 당장의 전기료 인상 대신 지역별 전기요금 차등제 도입 등 전기요금 체계 개편에 나서기로 했다.
22일 한국전력은 내년 1분기 전기요금 산정 때 적용될 연료비조정단가를 직전 분기와 같은 kWh(킬로와트시)당 5원으로 유지한다고 밝혔다. 전기요금은 기본요금과 전력량요금, 기후환경요금, 연료비조정요금 등으로 구성된다. 연료비조정단가는 통상 해당 분기 직전 3개월간 액화천연가스(LNG) 등 연료비 변동 상황을 고려해 kWh당 ±5원 범위에서 결정되는데 2022년 3분기(7∼9월)부터 내년 1분기까지 15개 분기 연속으로 최대치인 ‘+5원’이 적용되게 됐다.
전력업계에서는 총부채가 200조 원을 넘어선 한전의 재무구조 개선을 위해서라도 상업시설에서 사용하는 일반용 전기료와 가정에서 쓰는 주택용 전기요금의 정상화가 필요하다는 의견이 지배적이다. 일반용·주택용 전기료는 2023년 5월 이후 단 한 차례도 인상된 바 없다. 반면 산업용 전기료는 지난해 10월까지 3년간 76% 급등하면서 2023년부터 주택용 요금을 추월했다.
다만 치솟는 물가와 다가오는 지방선거 등을 고려하면 당장 전기료 인상을 결정하기는 쉽지 않은 상황이다. 정부는 우선 전기요금 체계 개편을 추진해 나갈 방침이다. 최근 김성환 기후에너지환경부 장관은 대통령 업무보고에서 산업용 전기요금 계시(계절, 시간)별 요금제 개편 방안을 보고했다. 동시에 지역별 전기요금 차등제 도입도 서두를 계획이다.
