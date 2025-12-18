겨울특화 디저트 강화한 버거킹… ‘고구마 크림치즈 파이’ 판매시작

고구마·크림치즈 더해 풍부한 맛 구현
버거킹은 18일 겨울 시즌 신제품 ‘고구마 크림치즈 파이 로얄’을 출시하며 디저트 라인업을 강화한다고 밝혔다. 신제품은 버거킹의 상시 할인 행사인 ‘올데이스낵(All Day Snack)’ 메뉴로 추가돼, 합리적인 가격에 즐길 수 있다.
올데이스낵 행사로 할인가 판매
8종 대표 스낵 구성… 접근성 강화
‘고구마 크림치즈 파이 로얄’은 바삭한 파이 속에 고구마 필링과 크림치즈를 겹겹이 채운 이중 구조의 디저트로, 겨울철 따뜻하게 즐기기 좋은 메뉴다. 고구마의 자연스러운 단맛과 크림치즈의 부드러운 풍미가 어우러져 달콤하고 포근한 맛을 선사한다. 해당 제품은 올데이스낵 기간 동안 2000원에 할인 판매된다.
버거킹의 올데이스낵은 인기 디저트 및 사이드 메뉴를 합리적 가격으로 상시 제공하는 판매 방식이다. 이번 개편으로 ▲21치즈스틱(1500원) ▲리얼 어니언링 레귤러(2000원) ▲크리스퍼 랩(2500원) ▲밀크선데(1500원) 외에도 ▲코카콜라 제로 ▲스프라이트 제로 ▲닥터 페퍼 제로 라지(각 1000원) 등 총 8종 메뉴가 포함됐다.
버거킹 관계자는 “고구마 크림치즈 파이 로얄은 부담 없이 즐길 수 있는 프리미엄 디저트로, 소비자들의 선택 폭을 넓혔다. 앞으로도 매장 경험을 다채롭게 만드는 메뉴와 이벤트를 지속적으로 선보이겠다”고 밝혔다.
김상준 기자 ksj@donga.com
