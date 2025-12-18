스텔스솔루션, 통합보안기술 ‘스텔스MTD’ 산업통상부 신제품(NEP) 인증 획득

‘제로트러스트’ 원칙 융합한 국내 첫 통합 보안 기술
스텔스솔루션(대표 왕효근)은 혁신적인 차세대 통합 보안 기술 ‘스텔스MTD(Moving Target Defense)’가 산업통상부 신제품(NEP) 인증을 획득했다고 밝혔다.
해킹 침투 경로 원천 차단 및 공격자 역으로 분석, ‘자기 면역형 보안’ 구현
이번 성과는 지난해 신기술(NET) 인증에 이어 두 번째 정부 공식 평가를 통과한 사례로, 스텔스MTD의 기술력과 상용성을 동시에 인정받았다는 점에서 의미가 있다.
스텔스MTD는 네트워크 주소 등을 실시간으로 변화시키는 자율방어 기술과 모든 시스템을 절대 신뢰하지 않고 지속적으로 검증한다는 ‘제로트러스트’ 원칙을 완벽하게 융합한 국내 첫 통합 보안 기술이다.
이 솔루션은 서버의 IP주소와 포트를 1초당 최대 1회 중복 없이 무작위로 변경해 외부에서 서버를 아예 보이지 않게 만든다. 동시에 인가된 사용자만 접속할 수 있도록 세션 단위로 지속 인증과 기기·행위 기반 실시간 검증을 수행한다.
또 애플리케이션별 마이크로 세그먼테이션을 적용해 내부 확산 경로를 원천 차단하며, 비인가 접속 시에는 기만 시스템으로 자동 유도해 공격자의 행위와 기법을 실시간으로 학습해 분석한다.
이를 통해 스텔스MTD는 해킹 침투 경로를 원천 차단하고, 만일의 침투에도 확산을 방지하며 공격자를 역으로 분석해 스스로 진화하는 ‘자기 면역형 보안’을 구현한다.
왕효근 스텔스솔루션 대표는 “최근 랜섬웨어·APT 공격이 끊이지 않는 상황으로, 해킹을 사후에 막는 게 아닌 원천적으로 침입 자체를 차단해야 한다”면서 “제로트러스트 그 해답이며, 이번에 인증받은 스텔스MTD는 국내 첫 진정한 제로트러스트 기준을 충족한 솔루션인 만큼 앞으로 사이버 보안의 새로운 표준이 될 것”이라고 말했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
