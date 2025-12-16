SK에코플랜트, ‘드파인’ 브랜드 서울 첫 적용… 연희동 1월 분양

SK에코플랜트는 서울 서대문구 연희동 533-5번지 일원(연희1구역 재개발)에 들어서는 ‘드파인 연희’를 오는 1월 분양할 예정이라고 밝혔다.
드파인 연희는 지하 4층~지상 29층, 13개 동, 총 959가구 규모로 조성된다. 이 중 332가구가 일반분양 물량이다. 전용면적별 분양 가구 수는 △59㎡ 172가구 △74㎡ 24가구 △75㎡ 23가구 △84㎡ 112가구 △115㎡PB 1가구다.
이번 분양은 SK에코플랜트가 지난 2022년 선보인 프리미엄 주거 브랜드 ‘드파인(DE‘FINE)’이 서울에 처음 적용되는 단지다. SK에코플랜트는 지난해 부산 수영구에서 ‘드파인 광안’을 공급해 1순위 청약에서 평균 13.1대 1, 최고 47대 1의 경쟁률을 기록한 바 있다.
단지가 들어서는 연희동은 서울 강북권에서도 주요 업무지구 접근성이 우수한 지역으로 평가받는다. 인근 경의중앙선 가좌역을 이용하면 DMC역과 홍대입구역이 한 정거장 거리에 위치해 있으며 2호선과 6호선 등 주요 노선으로 환승이 가능하다. 향후 대장홍대선(예정), 서부선 경전철(계획) 등 교통망 확충도 계획돼 있다. 차량 이용 시에는 내부순환로 연희IC를 통해 강변북로와 올림픽대로 진입이 수월하다.
주거 환경도 갖췄다. 단지 앞에는 홍제천이 흐르고, 궁동근린공원과 안산도시자연공원이 인접해 있다. 반경 3km 내에서 한강 접근도 가능하다. 교육시설로는 연희초, 서연중, 경성중·고, 가재울고 등이 있으며, 연세대와 홍익대, 명지대 등 주요 대학과도 가깝다.
생활 인프라는 가재울 뉴타운과 연희동 중심상권을 비롯해 가재울시장, 홈플러스, 이마트, 신촌 세브란스병원 등을 이용할 수 있다. 단지 인근에는 다수의 정비사업이 계획돼 있어 주거 환경과 인프라 확충이 예상된다.
단지는 남향 위주로 배치해 채광을 확보했고 4베이 판상형 구조(일부 세대 제외)를 적용했다. 거실과 침실 일부에는 조망형 창호를 적용했으며 3면 개방형 설계와 드레스룸, 팬트리 등 수납공간도 마련했다고 한다.
스마트 주거 시스템으로는 SK에코플랜트의 라이프스타일 솔루션 ‘홈닉(Homeniq)’이 적용된다. 홈 IoT 제어와 커뮤니티 시설 예약, 에너지 관리 등의 기능을 이용할 수 있다. 주차 공간은 세대당 약 1.47대로 계획됐다.
커뮤니티 시설로는 피트니스와 GX룸, 실내 골프연습장, 스크린골프, 다목적 실내운동장, 사우나, 게스트하우스, 웰컴라운지, 북클럽과 북카페, 독서실, 어린이집, 돌봄센터, 키즈 스테이션, 경로당 등이 조성될 예정이다.
분양 관계자는 “‘드파인 연희’는 연희동의 주거 환경과 SK에코플랜트의 주거 브랜드 전략이 결합된 단지”라면서 “서울에서 처음 적용되는 드파인 브랜드인 만큼 상품과 설계, 커뮤니티 전반에 걸쳐 완성도를 높일 계획”이라고 전했다.
