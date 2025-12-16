올해 서울 아파트값 상승률 역대최고…文정부 뛰어 넘었다

2월 1주차부터 45주 연속 상승세
이재명 정부 출범 첫 해인 올해 서울 아파트값 누적 연간 상승률이 8.1%로 한국부동산원 통계 집계 이래 최고치를 기록했다. 종전 최고치는 문재인 전 대통령이 집권했던 2021년 마지막주 기준 전년 동기 대비 6.58%였다. 집값을 잡기 위한 고강대 대책에도 불구하고 오히려 집값이 뛰었다.
이재명 정부 첫해 누적 8.1% 급등
文정부 2021년 수치 6,58% ‘훌쩍’
16일 한국부동산원에 따르면 이달 2주차(8일 기준)까지 올해 서울 아파트 매매가격 누적 상승률은 8.1%로 집계됐다. 2012년 통계 작성 이후 연간 기준 최고치다.
다만 현재 수치는 연말까지 다소 바뀔 가능성도 있다. 아직 세 차례 주간 집계가 남아 있기 때문이다. 하지만 상승률이 꺾일 가능성이 희박하다는 전망이 나오면서 올해 집값 상승률은 역대 최고치로 마감할 것으로 보인다.
서울 아파트값은 올해 2월 1주차부터 45주 연속 상승세를 이어가고 있다. 10월 3주차에는 주간 기준 역대 최고 오름세(0.50%)을 기록하기도 했다. 10·15 대책 영향으로 뛰는 폭이 둔화됐지만 주간 기준 0.2% 안팎의 상승률이 유지되고 있다.
자치구별로 보면 송파구(19.78%), 성동구(17.94%), 마포구(13.50%), 서초구(13.20%), 강남구(12.90%), 양천구(12.25%), 용산구(12.18%), 강동구(11.76%), 광진구(11.48%), 영등포구(10.06%) 순으로 상승률이 높았다.
반면 노원·도봉·강북 등 외곽 지역은 1% 안팎에 그쳤다. 노원구는 1.76%, 강북구는 0.93%, 도봉구는 0.79%였다. 금천구(1.15%)와 중랑구(0.7%)도 상승률이 낮았다.
전문가들은 서울 아파트값 상승의 가장 큰 원인으로 공급 악화를 지적한다. 부동산R114에 따르면 서울 아파트 입주 물량(임대 제외)은 내년 1만7687가구, 2027년 1만113가구, 2028년 8337가구로 급감할 전망이다.
앞서 정부는 ‘10·15 부동산 대책’으로 서울 전역과 경기 과천·분당 등 주요 지역을 규제 지역으로 지정하는 등 강력한 규제를 적용했다. 무주택자와 1주택자의 주택담보대출비율(LTV)은 종전 70%에서 40%로 대폭 낮아졌고, 총부채상환비율(DTI) 역시 40%로 강화됐다.
정부는 연내 공급대책을 내놓겠다고 했으나 현재까지 구체적인 소식은 들리지 않고 있다.
이재명 대통령은 이달 5일 충남 타운홀미팅에서 “서울과 수도권 집값 때문에 요새 욕을 많이 먹는데 보니까 대책이 없다”고 언급하기도 했다. 지방 균형 발전 등을 강조하기 위한 발언이라는 해석도 있으나 시장에서는 마땅한 공급책 마련이 어려운 상황을 밝힌 것 아니냐는 의구심을 제기하기도 했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
