백화점마다 유명 작품 전시… ‘쇼핑문화 플랫폼’ 변신

[DA 스페셜] 롯데백화점
잠실점 아트홀 내년 1월 18일까지… ‘겨울, 그 따뜻한 순간들’ 展 개최
본점 곳곳 나탈리 레테 작품 전시… 전문 도슨트 음성 해설 무료 제공
롯데백화점이 연말의 따뜻한 감성을 담은 예술 전시회로 고객을 찾아온다. 크리스마스와 새해를 주제로 한 다양한 전시 콘텐츠를 선보여 가족·친구와 함께 특별한 연말연시를 맞이할 수 있는 이색 경험을 선사할 계획이다.
롯데백화점 잠실점 아트홀에서는 지난 11월 21일부터 내년 1월 18일까지 3인 3색의 일러스트레이터가 참여한 ‘겨울, 그 따뜻한 순간들’ 전시가 열리고 있다. ‘한겨울의 크리스마스’를 테마로 총 83점의 작품을 공개하며 잠실점 방문 고객은 누구나 무료로 관람할 수 있다. 애플, 포르셰 등 글로벌 브랜드와의 협업을 통해 인지도를 쌓은 배성규 작가와 특유의 일러스트 화풍으로 두터운 팬층을 확보하고 있는 아레아레아, 수빈 작가가 참여해 각자의 시선으로 그린 연말의 온기를 전한다.
특히 이번 전시에서는 롯데백화점을 배경으로 제작한 단독 협업 작품 8점을 최초로 공개한다. 현장에서 마주하는 풍경과 작품 속 장면을 직접 비교해 보며 색다른 재미를 발견할 수 있는 것이 특징이다. 관람 후 롯데갤러리 소셜미디어(SNS) 계정을 친구 추가하면 세 작가의 일러스트와 함께 사진을 촬영할 수 있는 ‘포토부스 이용권’을 무료 증정하는 이벤트도 진행한다. 아울러 이번 전시는 11월 20일부터 내년 1월 4일까지 잠실 롯데월드타워 월드파크 잔디광장에서 열리는 ‘롯데타운 크리스마스 마켓’과 같은 기간에 진행돼 크리스마스 콘텐츠를 한자리에서 압축적으로 즐길 수 있는 ‘연말 데이트 코스’로 높은 수요가 몰릴 것으로 기대된다.
본점에서도 연말의 분위기를 한층 끌어올릴 전시 콘텐츠를 선보인다. 오는 31일까지 프랑스를 대표하는 일러스트레이터 나탈리 레테가 겨울을 주제로 그린 작품 15점을 본관 곳곳에서 만나볼 수 있다. 올해 롯데백화점은 레테와 협업해 크리스마스 메인 비주얼을 완성했는데 특히 롯데타운 명동 일대에서는 레테의 그래픽과 조명이 결합된 크리스마스 야외 연출까지 감상할 수 있어 실내외 전반에서 크리스마스 정취를 만끽할 수 있을 전망이다. 본점 지하 1층 문화센터에서는 레테의 작품 세계를 반영한 원데이 클래스도 진행한다. 12월 14일과 21일에 키즈 고객을 대상으로 ‘나탈리 레테: 미니 트리 만들기’ 프로그램을 운영하며 참가 신청은 롯데문화센터 홈페이지에서 할 수 있다.
한편 본점 에비뉴엘에서는 11월 1일부터 내년 1월 16일까지 곽철안 작가의 ‘터치 유어 하트’ 전시를 진행한다. ‘한 해의 끝자락과 새로운 시작에 전하는 감사’를 주제로 곽 작가의 사유를 담은 대형 조각 작품을 에비뉴엘 1∼4층 곳곳에서 관람할 수 있다. 곽 작가의 세계를 더욱 깊이 탐구하고 싶은 고객들을 위해 롯데백화점 앱에서는 전문 도슨트가 참여한 음성 해설 콘텐츠를 무료로 제공한다.
롯데백화점 관계자는 “이번 전시 연작은 고객들이 예술을 통해 한 해를 따뜻하게 돌아보고 새해를 맞이하는 설렘을 느낄 수 있도록 기획했다”며 “앞으로도 롯데백화점은 복합 쇼핑문화 플랫폼으로서 고객이 일상 속에서 행복한 경험을 쌓을 수 있는 문화 예술 콘텐츠를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
