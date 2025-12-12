스포츠아일랜드, ‘제21회 스포츠산업대상’ 문화체육관광부 장관 표창

㈜스포츠아일랜드(대표 백성욱)가 문화체육관광부가 주최한 ‘제21회 대한민국 스포츠산업대상’ 시상식에서 문화체육관광부 장관 표창을 수상했다고 12일 밝혔다. 이번 수상은 스포츠 시설 운영과 지역사회 기여, 일자리 창출 등에서 성과를 인정받은 결과다.
설립 7년 만에 이룬 이번 수상은 고객 만족도 제고와 지역 일자리 창출에 기여한 공로가 인정된 것으로, 업계 내에서 모범적인 운영 사례로 평가받고 있다.
스포츠아일랜드는 국내 최대 규모의 경기도수원월드컵스포츠센터 운영을 통해 민간 기업으로서는 선도적으로 ISO 14001(환경경영)과 ISO 45001(안전보건경영) 인증을 획득했으며, 민간기업 최초로 KSPO 45001 체육시설 안전경영 인증서를 취득하는 등 안전·환경 관리 체계를 강화해 왔다. 또한 여가친화기업 인증(문화체육관광부장관) 및 스포츠친화기업 인증, 대한적십자사 금장 포상 수상 등 사회적 책임을 실천해온 점이 높은 평가를 받았다.
회사 관계자는 “직원들과 지역사회와 함께 성장하기 위해 매년 이웃사랑 나누기 기부행사는 물론, 정기적인 헌혈 캠페인과 지역 주민을 위한 생활체육·문화 이벤트 유치 등 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어오고 있으며, 경기도수원월드컵관리재단과의 긴밀한 협력을 통해 지역사회 활성화에도 앞장서고 있다”고 말했다.
백성욱 대표는 “어려운 여건 속에서도 최선을 다해준 직원들에게 깊이 감사드린다. 경기도수원월드컵관리재단의 적극적인 지원에도 감사드리며, 한국 스포츠 발전을 위해 앞으로도 더욱 열심히 달려가겠다. 이번 수상을 통해 지난 날들의 노력이 인정받은 것 같아 매우 영광스럽다”고 소감을 전했다.
스포츠아일랜드는 앞으로 시설 운영의 안전성과 서비스 품질을 지속적으로 개선하고, 지역사회와의 상생 프로그램을 확대해 나갈 계획이다. 또한 스포츠산업 발전을 위한 혁신적 운영 모델을 공유하며 민간·공공 협력 사례를 확대해 나갈 예정이다.
댓글 0