광주 대형 도서관 공사장 붕괴… 3명 매몰·1명 구출 상황

  입력 2025년 12월 11일 14시 58분

흥진건설·구일종합건설 공동 시공 현장에서 사고 발생

11일 오후 1시 58분쯤 광주 서구 치평동(상무지구)의 광주대표도서관 공사 현장에서 붕괴 사고가 발생했다. 사진은 사고 현장 모습. 2025.12.11/뉴스1
11일 오후 광주광역시 서구 치평동 광주대표도서관 건립 공사 현장에서 철제 구조물이 무너졌다. 이 사고로 총 4명이 매몰됐고, 그 중 1명은 위치를 육안으로 확인해 구조 작업 중이나 중태인 것으로 알려졌다.

이 현장은 흥진건설과 구일종합건설이 공동으로 시공을 맡고 있다.

광주소방본부에 따르면 이날 오후 1시 58분 레미콘 타설 작업 중 2층 구조물이 붕괴됐다. 작업자 등 4명이 매몰됐고 이중 1명을 발견해 구조 중이다. 소방당국은 나머지 매몰자 3명에 대한 수색·구조 작업을 이어가고 있다고 밝혔다.

현장은 옛 상무소각장 부지에 조성 중인 광주대표도서관 공사 구역으로 당국은 정확한 붕괴 원인과 추가 피해 여부를 조사하고 있다.

광주시는 사고 경위를 조사하고 필요한 조치를 취하겠다는 입장이다.

황소영 기자 fangso@donga.com
