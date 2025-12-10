농협중앙회·농협경제지주·농협하나로유통부실장 등 인사 실시

농협중앙회는 10일 농협중앙회와 농협경제지주, 농협하나로유통 부실장 등에 대한 인사를 실시했다고 밝혔다.
[농협중앙회]
◇ 교육지원 부서장
▲ 이사회사무국장 박세진
▲ 미래전략처장 강희식
▲ 경영혁신처장 김현수
▲ 기획실장 최진수
▲ 인사총무부장 박영훈
▲ 농협인재개발원장 이기복
▲ 디지털전략부장 최한호
▲ 회원지원부장 박회철
▲ 농촌지원부장 신원권
▲ 지역사회공헌부장 한민희
▲ 홍보부장 서승서
▲ IT상호금융부장 김건호
◇ 상호금융 부서장
▲ 상호금융기획부장 이창국
▲ 상호금융소비자보호부장 이훈
▲ 상호금융여신투자심사부장 서종식
▲ 상호금융여신추진부장 이용균
▲ 상호금융여신관리부장 문관수
▲ 상호금융해외증권부장 권욱민
▲ 상호금융대체투자부장 조영철
[농협경제지주]
◇ 농업경제 부서장
▲ 경제기획부장 홍종호
▲ 디지털경제부장 민병규
▲ 공판사업부장 이기복
▲ 인삼특작부장 최호영
▲ 자재사업부장 정태연
▲ 에너지사업부장 백대연
▲ 마트지원부장 신영석
▲ e커머스사업부장 김종희
▲ 식품연구소장 김정룡
◇ 축산경제 부서장
▲ 축산기획부장 민병민
▲ 축산물도매분사장 김재영
▲ 축산지원부장 박종갑
▲ 친환경컨설팅방역부장 윤용섭
▲ 축산사료자재부장 강현기
[농협하나로유통]
▲ 경영기획본부장 김강욱
황소영 기자 fangso@donga.com
