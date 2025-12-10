美 금리인하 기대감에 은값 랠리…온스당 60달러 첫 돌파

국제 은값이 처음으로 온스당 60달러를 넘어섰다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인하 기대감이 은값을 밀어 올리고 있다.
블룸버그통신에 따르면 9일(현지시간) 오후 3시 55분 현재 은 가격은 4.5% 오른 온스당 60.77달러다.
12월 미 연준의 금리 인하 기대감으로 은값은 상승세를 그리고 있다. 금융시장에선 연준이 9일 이틀간 일정으로 열린 연방공개시장회의(FOMC)에서 위원 간 이견에도 불구하고 기준금리를 0.25%포인트 인하할 것으로 예상하고 있다. 금리 인하로 시장 유동성이 확대돼 은 투자 수요가 커지고 있는 것으로 풀이된다. 스톤엑스 파이낸셜 리서치 책임자 로나 오코넬은 “투자자들은 확실히 금리 인하를 기대하고 있었다”고 말했다.
미 연준의 금리인하의 단기적 이슈 외에도 은 가격은 올해 들어 두 배 이상 올랐다. 금 가격 상승률(60%)을 웃도는 수준이다. 실물 시장의 공급 부족과 투자자들의 수요 급증 때문이다.
올 10월에는 세계 최대 은 소비국인 인도와 은 기반 상장지수펀드(ETF)의 수요 급증으로 인해 런던 시장에서 역사적 수준의 공급 압박이 발생하기도 했다.
