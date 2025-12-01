잇단 해킹 사태에 신용카드 해지 쉬워져

금융당국 ‘절차 간소화’ 주문따라
금융권에서 해킹 사고가 잇따라 발생한 가운데 대부분의 카드사가 홈페이지나 애플리케이션(앱)에 신용카드 해지 절차를 쉽고 빠르게 바꾼 것으로 나타났다. 금융당국이 카드업권에 해지 절차 간소화를 주문한 데 따른 것이다.
홈페이지 첫 화면에 메뉴 신설
9일 금융권에 따르면 신한·KB국민·하나·현대·롯데카드 등이 최근 자사 홈페이지 첫 화면에 ‘카드관리’ ‘카드이용 SOS’ ‘카드 SOS’ 등 메뉴를 신설한 것으로 나타났다. 앞서 롯데카드 해킹 사고로 카드 해지 신청이 급증하면서 해지 절차를 간소화해야 한다는 목소리가 커졌다. 게다가 최근 쿠팡 정보 유출 사태로 카드 해지 절차 간소화가 다시 이슈로 떠오르자 카드사들이 신속히 방안을 마련한 것이다.
특히 카드사들은 카드 해지 신청 기능을 앱과 홈페이지 전면에 배치했다. 첫 화면 상단에 빨간색 사이렌 버튼을 만들어 카드 해지, 재발급, 일시 사용정지, 보이스피싱 신고, 분실 신고 등 개인 및 법인 회원 전용 서비스를 한 번에 이용할 수 있도록 했다.
금융감독원은 카드업계에 자율 개선방안을 이행할 것을 주문하고 있다. 개선방안에 따르면 카드사는 ARS의 경우 주말·야간 콜센터의 첫 메뉴에 신청 사유를 불문하고 이용정지 신청을 받아야 한다. 고객이 보유 카드를 모두 해지할 때도 해지 필수 안내사항을 별도 안내로 대체해 상담원과의 통화 없이 즉시 처리해야 한다. 그동안은 고객이 카드 여러 개를 모두 해지하려면 즉시 처리되지 않고 상담원과의 통화를 해야 하는 등 절차가 복잡했기 때문이다.
금감원은 “아직까지 개선방안을 도입하지 않은 카드사 역시 연내 전산 개발 완료 후 순차적으로 홈페이지 등에 배치할 것”이라고 말했다.
전주영 기자 aimhigh@donga.com
