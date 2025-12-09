“비상경영, 세대교체, 체질개선”… 유통가 쏟아지는 ‘희망퇴직 김부장

2026년 기업 인사 맞아 인력 감축 움직임
2026년 기업 인사 기조에 공통적으로 등장하는 표현이 있다. 바로 ‘비상경영’, ‘세대교체’, ‘체질개선’, 그리고 ‘용퇴(勇退)’다. 고물가‧소비침체 영향이 피부로 체감되는 유통가에서는 특히 희망퇴직이 이어지는 분위기다.
롯데, GS리테일, 아모레 등 희망퇴직 단행
9일 업계에 따르면 롯데, GS리테일, 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 유통 대기업이 최근 희망퇴직 프로그램을 단행하기로 결정했다.
우선 롯데는 지난달 롯데지주 포함 36개 계열사의 이사회를 열고 2026년 정기 임원인사를 단행했다. 인사 기조는 비상경영 상황 속 조직 체계 개편과 핵심사업 경쟁력 회복을 위한 지속적인 혁신을 확산시킬 수 있는 인적 쇄신이다. 이에 따라 전체 최고경영자(CEO)의 1/3에 달하는 20명의 CEO를 교체했다.
특히 이동우 롯데지주 대표이사 부회장, 이영구 롯데 식품군 총괄대표 부회장, 김상현 롯데 유통군 총괄대표 부회장, 박현철 롯데건설 대표이사 부회장 등 부회장단 전원은 일선에서 물러나기로 했다. 이들은 젊고 새로운 리더십 중심으로 혁신의 문화가 확산될 수 있도록 용퇴를 결정한 것으로 알려졌다.
계열사별로 인력 감축 바람도 불고 있다. 영화관 산업의 부진이 지속되는 상황에서 롯데시네마 등을 운영하는 롯데컬처웍스는 근속 10년 차 이상 직원을 대상으로 희망퇴직 신청을 받는다. 퇴직 위로금은 월 기본급에 근속연수를 곱해 최대 15개월 치까지 지급할 계획으로 알려졌다.
편의점 세븐일레븐을 운영하는 코리아세븐은 지난해에 이어 지난 10월 두 번째 희망퇴직을 단행했다. 대상자는 사원급의 경우 만 40세 이상 또는 현직급 8년차 이상이며, 간부 사원은 만 45세 이상 또는 현직급 10년 차 이상이다.
롯데칠성음료와 롯데웰푸드도 올해 희망퇴직을 단행했으며, 롯데멤버스의 경우 창사 이래 첫 희망퇴직을 실시했다.
편의점과 홈쇼핑 등을 운영하는 GS리테일 역시 조직 효율화에 나섰다. GS리테일은 최근 만 46세 이상, 근속 20년 이상 직원을 대상으로 희망퇴직 프로그램을 진행한다. 퇴직금 외에 연봉 1.5배 수준의 위로금과 자녀 1명당 최대 4000만 원의 학자금을 지원한다.
K-뷰티 호황을 맞이한 화장품업계도 허리띠를 졸라맸다. 아모레퍼시픽그룹은 지원 조직과 오프라인 영업 조직에서 근무한 지 15년 이상인 자 또는 45세 이상 경력 입사자를 대상으로 희망퇴직 절차를 밟는다. 적용 회사는 아모레퍼시픽홀딩스, 아모레퍼시픽, 이니스프리, 에뛰드, 아모스프로페셔널, 오설록, 에스쁘아 등이다.
아모레퍼시픽그룹은 근속기간 만 20년 이상의 직원에게 기본급 42개월의 희망퇴직 지원금을 지급하고, 15년~20년 미만 근속자의 경우 근속 1년당 기본급 2개월씩 차등 지원할 방침이다. 또한 퇴직 후 2년간 본인 및 배우자의 종합검진도 지원하기로 했다.
실적 한파를 벗어나지 못한 LG생활건강은 오프라인 인력 조정을 위해 지난 10월 면세점, 백화점 등에서 근무하는 판매판촉직을 대상으로 희망퇴직을 실시했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0