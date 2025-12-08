한화, 취약계층 대상 김장김치 나눔… 연말 사회공헌 활동 마무리

한화는 지난 5일 서울 종로구 무악동선교본당에서 지역 내 취약계층을 대상으로 ‘김장김치 나눔 행사’를 진행하며 올해 주요 사회공헌 활동을 마무리했다고 8일 밝혔다.
이번 김장 나눔은 겨울철 한파로 어려움을 겪는 어르신들의 건강한 겨울나기를 지원하기 위한 취지로 마련됐다. 행사에는 임직원 20여 명이 참여해 김장 재료 손질부터 버무림, 포장, 배달까지 전 과정에 함께했으며 총 1000kg 분량의 김치를 무악동·교남동·천연동 일대 취약계층 어르신 100가구에 전달했다.
한화는 올해 취약계층 지원, 교육·문화 환경 개선, 청년 자립 지원 등 다양한 사회공헌 프로그램을 전개해 왔다. 이 같은 활동을 기반으로 보건복지부와 한국사회복지협의회가 주관하는 ‘지역사회공헌 인정제’에서 2년 연속 인정기업으로 선정되는 성과도 거뒀다.
주요 프로그램으로는 ‘포레나 도서관 조성사업’, ‘자립준비청년 지원 사업’, ‘소상공인 노후 점포 개선 활동’ 등이 있다. 어르신 대상 ‘계절별 제철음식 나눔’, 농촌 일손 돕기 등 임직원 참여형 활동도 꾸준히 이어왔다.
올해 봉사활동에 가장 많이 참여한 정해원 대리는 “동료들과 함께 지역사회에 의미 있는 도움을 드릴 수 있어 보람 있는 시간이었다”면서 “앞으로도 사회공헌 활동에 적극 참여해 지역사회에 긍정적인 변화를 만들고 싶다”고 말했다.
이영찬 인사지원팀장은 “한화는 각 부문의 특성을 반영한 실질적인 사회공헌 프로그램을 통해 지속가능한 기업문화를 확산해 나가고 있다”며 “임직원이 지역사회와 함께 성장할 수 있는 활동을 지속 확대할 것”이라고 전했다.
한화는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 기업 활동 전반에 반영하며 지역사회와의 지속 가능한 상생 모델을 강화해 나간다는 계획이다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0