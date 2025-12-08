BBQ, 스페인에 유럽 헤드쿼터 설립… “K-푸드 세계화 완성 발판”

BBQ가 유럽 시장 진출의 공식적인 첫걸음을 내딛었다. 스페인에 ‘유럽 헤드쿼터(Headquarter)’를 설립하면서다.
치킨 프랜차이즈 제너시스BBQ그룹은 최근 BLT F&B그룹과 함께 송파구 사옥에서 유럽 진출 출정식을 열고, 스페인에 합작 형태의 유럽 헤드쿼터를 설립한다고 8일 밝혔다.
BLT F&B그룹은 스페인과 중남미 등 스페인 언어권을 중심으로 금융, 외식에 중심을 두고 있으며, 미주에서도 Domino‘s Pizza, Applebee’s, IHOP 등을 운영하고 있다. BBQ는 BLT F&B그룹의 글로벌 운영 경험과 시장 역량을 바탕으로 유럽 사업을 본격적으로 확대하겠다는 계획이다.
BBQ는 유럽시장이 ‘K-푸드’ 세계화 완성을 위해서 반드시 검증받아야 할 상징적 의미를 가진 시장으로 보고 있다. 이번 헤드쿼터 설립을 통해 유럽시장 확대를 위한 원·부재료 생산기지, 물류창고 등 유럽 통합물류망을 구축할 계획이다. 이는 BBQ의 글로벌 SCM(공급망관리) 고도화를 위한 중요한 기반으로, 향후 MF(마스터프랜차이즈) 계약·플래그십 매장 운영·제품 현지화의 속도를 크게 끌어올릴 것으로 기대하고 있다.
BBQ는 스페인, 영국, 프랑스, 폴란드, 네덜란드 등 유럽 주요 국가에 플래그십 매장을 오픈하고 순차적으로 주변 국가로 확대해 나갈 계획이다.
윤홍근 제너시스BBQ그룹 회장은 “유럽은 K-푸드 세계화를 완성하는 전략적 관문이자 BBQ 글로벌 확장의 구심점”이라며 “현지 맞춤형 메뉴와 선진화된 통합물류망을 기반으로 유럽 전역에서 K-치킨의 프리미엄 가치를 확산해 나갈 것”이라고 말했다.
