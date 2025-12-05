진옥동 “신뢰받는 기업으로” 신한금융 3년 더 이끈다

차기 회장 최종후보로… 연임 성공
밸류업-내부통제 확립에 높은 평가
내년 3월 주총 승인 뒤 ‘2기 체제’
“자본시장 역량에 더 큰 포커스… 정부정책이 실효성 있게 뒷받침”
신한금융지주의 차기 회장에 진옥동 현 회장(64)이 내정되며 연임에 성공했다. 진 회장은 2기 체제에서 ‘신뢰’라는 키워드를 내세워 그룹을 이끌어갈 것으로 전망된다.
● “진 회장, 밸류업 및 내부 통제 확립에 기여”
신한금융은 4일 오전 회장후보추천위원회(회추위) 회의와 이사회를 열고 진 회장을 차기 회장 후보로 선정했다고 밝혔다. 회추위는 이날 오전 10시부터 서울 중구 본사에서 진 회장과 정상혁 신한은행장, 이선훈 신한투자증권 사장, 외부 후보 1명(비공개) 등 네 명을 상대로 개인 면접을 진행한 뒤 최종 후보를 뽑았다.
곽수근 회추위원장은 회의를 마치고 “(진 회장은) 단순한 재무적 성과를 넘어 ‘밸류업 프로젝트’로 (신한금융의) 기업 가치를 한 단계 끌어올린 점, 내부 통제 문화를 확립한 점 등에서 높은 평가를 받았다”고 배경을 설명했다.
전북 임실군 출신으로 덕수상고를 졸업한 진 회장은 IBK기업은행을 거쳐 1986년 신한은행으로 옮겼다. 일본에서만 14년 넘게 근무한 ‘일본통’으로 신한은행의 현지 법인인 SBJ은행 설립을 주도한 바 있다. 2019년에는 신한은행장에 취임했으며, 2023년 당시 조용병 회장이 3연임을 포기하면서 회장에 올랐다. 진 회장은 2010년 퇴임한 라응찬 전 회장 이후 신한금융에서 12년 만에 나온 두 번째 고졸 출신 회장이기도 하다. 진 회장은 이재명 정부 출범 이후 현직 금융지주 회장이 연임에 성공한 첫 사례다. 일찍부터 금융권에서는 진 회장의 연임 가능성이 높다는 전망이 우세했다. 지난해 그룹 순이익(4조5582억 원)은 역대 최대치를 기록했다.
● 진옥동 2기 리더십 키워드는 ‘신뢰’
진 회장은 내년 3월 정기 주주총회와 이사회 승인을 거쳐 3년의 임기를 시작할 예정이다.
금융권은 진 회장이 2기 체제를 맞아 어떤 리더십을 내세울지 주목하고 있다. 그는 앞선 3년간 ‘일류 신한’이란 철학을 바탕으로 실적 1등이 아닌 소비자 보호, 내부 통제 강화 등 기본의 중요성을 설파했다.
신한금융 임원들은 진 회장이 최근까지 올 7월 출간된 ‘신뢰게임(반도체 시장을 뒤흔든 하이닉스 경쟁력의 비밀)’을 정독하길 권해 온 점에 주목한다. 이 책은 SK하이닉스가 D램 시장에서 1위에 오른 비결로 ‘신뢰에 기반한 협업’을 언급한 회사 내부자들의 증언을 담고 있다. 진 회장은 회추위 이사회가 끝난 뒤 기자들과 만나 “개인적인 신념으로 일류 신한이 되기 위해 가장 중요한 것은 신뢰”라며 “계속 발전하기 위해 신뢰받는 기업이 되도록 노력하겠다”고 밝혔다. 내년 신한금융의 주요 어젠다에 대해선 “자본시장 역량에 더 큰 포커스를 맞춰 정부 정책이 실효성 있게 실행되도록 준비해야 한다”고 말했다.
진옥동 2기를 맞이한 신한금융은 내년 1월 8일부터 10일까지 신년 첫 경영전략 워크숍을 개최한다. 신한금융 고위 관계자는 “진옥동 1기가 임직원들이 일류의 자세를 내재화하는 기간이었다면, 2기는 실천과 행동이 뒷받침되는 시기가 될 것”이라고 했다.
