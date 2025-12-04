에쓰푸드, 미국 고급 육가공기업 OWP 인수… 글로벌 전략 강화

K-바비큐 제품 북미 생산 본격화
델리 전문가와 한국 맛 결합
글로벌 공급망 재편으로 성장 가속
에쓰푸드는 3일 뉴욕 기반 고급 육가공 업체 올드월드 프로비전스(OWP)의 모회사 지분 70%를 취득하며 북미 진출 기반을 마련했다고 밝혔다. 에쓰푸드는 이를 통해 현지 생산·판매·마케팅을 아우르는 통합 체계를 구축했다.
OWP는 1950년대 창업 후 4세대째 운영되는 미국 동부 대표 육가공 기업으로, 파스트라미(훈제 쇠고기 슬라이스), 콘비프(소금 절인 쇠고기), 핫도그, 소시지 등 뉴욕식 제품을 주력으로 북미 유통망을 운영해왔다. 카네기 델리 등 60년 이상 역사를 가진 브랜드를 보유하며, 홀푸드·코스트코 등 164개 고객사를 확보했다. 최근 5년 평균 15% 매출 증가를 기록 중이며, 2025년 예상 실적은 약 1천200억 원 수준이다.
에쓰푸드는 OWP 뉴욕·보스턴 공장을 활용해 불고기, 갈비, 제육 등 K-바비큐(한국식 구이 요리) 제품과 김치 소시지 같은 퓨전 육가공품을 현지에서 만들 계획이다. 이를 통해 미국 식품안전 기준(USDA 규정, (미국 농무부 기준))을 준수하고, FTA(자유무역협정) 국가 수출 기반도 강화한다. 서브웨이·도미노피자 등 글로벌 외식 체인과의 북미 협력을 확대하며, 동남아 역수출 공급망도 구축할 예정이다.
인수 후 OWP 창업주 일가는 지분 30%를 유지하며 파트너십을 지속한다. 조성수 대표는 “OWP의 현지 네트워크와 에쓰푸드의 K-푸드 기술이 만나 북미에서 새로운 바비큐 시장을 열겠다”고 밝혔다. 에쓰푸드는 1976년 설성목장을 모태로 출범한 육가공 업체이며, 존쿡 델리미트 등 브랜드를 통해 HMR(가정간편식)·소스 분야로 확장 중이다.
