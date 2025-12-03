‘서울대 10개 만들기’, 국가균형성장의 길 시작해야[기고/최재원]

인공지능(AI) 시대의 한가운데서도 우리 사회는 여전히 수도권 집중이라는 오래된 난제 앞에 서 있다. 인구와 산업, 고급 일자리, 의료 환경, 문화, 그리고 대학까지…. 국가의 모든 자원이 서울과 수도권으로 몰리는 현상은 지역 불균형을 넘어 국가 경쟁력과 지속 가능한 성장을 위협하고 있다.
이러한 수도권 일극 체제의 문제점을 해소하고 국가균형성장 전략의 맥락에서 논의되고 있는 ‘서울대 10개 만들기’는 단순히 거점 국립대의 수준을 끌어올리는 사업이 아니다. 이재명 정부가 제시한 ‘5극 3특’ 체제 속에서 각 지역이 스스로 인재를 길러내고, 지역의 필요에 맞는 지식을 창출하며, 의료·문화·산업 생태계를 선순환적으로 구축하도록 하는 국가균형성장의 핵심 전략이다.
우리 부산대를 비롯한 전국의 국가 거점 국립대는 국가균형성장의 축이다. 지역의 차별화된 전략산업군에 우수 인재를 공급하고, 기업이 필요로 하는 첨단 기술을 지역대학·과학기술특성화대학과 역할을 분담해 연구하며, 이를 이끌어가는 중심축이 되어야 한다. 기업연구소, 국가 출연 연구기관과의 벽을 허물고 인적 자원과 연구시설을 공유함으로써 진정한 동반 성장의 생태계를 만들어야 한다.
인구 절벽의 시대에 국가 거점 국립대들은 젊은 인재를 지역에 모으고 머물게 하는 지적 자산의 보고(寶庫)이다. 이 댐이 견고하지 못하면 지역의 인재 유출은 가속화되고, 이는 곧 국가의 지속 가능성을 위협하는 일로 이어진다. 올바른 고등교육 체계 정립은 지역의 연구개발(R&D) 인력 공급, 탁월한 문화·의료 환경 구축, 나아가 고급 일자리 창출을 구현하는 출발점이다.
지역의 대학이 우수한 교육 여건을 갖추고, 현장과 맞닿은 연구와 인재 양성을 지속할 수 있을 때 지역 산업이 성장하고, 고급 일자리 창출과 지역 정주 여건이 강화된다. 따라서 교육부의 ‘서울대 10개 만들기’의 요체는 교육과 연구의 혁신이며, 단순히 특정 대학에 대한 투자가 아니라 수도권 집중이라는 국가적 난제를 근본적으로 치유하는 국가 체질 개선이다. 수도권에 투입될 자원을 헛되이 나누는 일이 아니라, 대한민국 전체의 경쟁력을 강하게 키우는 일이다.
더불어 지역 내 대학 간 역할 분담과 협력에 기반한 동반 성장 전략도 절실하다. 권역 내 대학들이 연구 중심, 교육 중심, 산업인력 양성 중심으로 기능을 각각 분담해 인력 공급과 지식 생태계의 시너지를 만들어야 한다. 교육부가 추진 중인 ‘초광역 RISE’ 체계는 이러한 협력 기반을 제도적으로 뒷받침할 수 있는 좋은 기회다.
지역과 대학의 혁신은 구호나 선언만으로 완성되지 않는다. 교육과 연구의 질을 담보할 충분한 예산 확보와 과감한 혁신을 위한 대학 운영의 실질적 자율성 부여가 필수적이다. ‘5극 3특’에 소재한 국가 거점 국립대가 세계적 수준의 연구력과 교육력을 향해 도전할 수 있도록 중앙정부와 지방자치단체, 산업계가 함께 협력하고 책임지는 구조를 확립해야 한다.
