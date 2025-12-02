“출산하니 1000만원”…직원 가정 200곳 웃게한 ‘이 회사’

정호진 한화갤러리아 과장은 “육아동행지원금은 육아 초기 생계와 양육에 대한 걱정을 덜어준 든든한 지원군과 같았다”며 “덕분에 경제적 불안감에서 벗어나 안정적으로 업무와 가정에 온전히 집중할 수 있었다”고 했다.

박경민 아워홈 창원영업팀 조리장의 쌍둥이

박경민 아워홈 창원영업팀 조리장은 “쌍둥이를 맞이하는 과정에서 출산과 육아에 들어갈 비용 부담에 걱정이 매우 많았다”면서 “회사의 축하와 통 큰 지원 덕분에 근심은 덜고 오롯이 아이들을 향한 설렘과 기쁨에 집중할 수 있었다”고 말했다.