“출산하니 1000만원”…직원 가정 200곳 웃게한 ‘이 회사’

직원의 일·가정 양립과 육아 환경을 개선하기 위해 한화 유통 서비스·기계 부문에서 시행 중인 육아동행지원금 제도의 혜택을 받은 사내 가구가 200가정을 돌파했다. 올 7월 100가정을 넘어선 이후 4개월 만에 지원금을 받은 직원이 2배 늘어난 것이다.
육아동행지원금 제도는 횟수 상관없이 출산 가정에 1000만 원(세후 기준)을 지원하는 제도다. 쌍둥이 등 다둥이 가정은 신생아 수에 맞춰 지급된다.
제도는 김동선 미래비전총괄 부사장 주도로 한화 유통 서비스·기계 부문에서 올 1월부터 시행 중이다. 유통 서비스 부문과 기계 부문 소속 계열사 13곳에서 시행하고 있다.
당초 한화갤러리아와 한화호텔앤드리조트 두 곳만 시행했으나 한화비전, 아워홈 등 유통 서비스·기계 부문 계열사도 제도를 도입했다. 현재까지 수혜 인원은 ▲아워홈(60명) ▲한화호텔앤드리조트(43명) ▲한화세미텍(23명) ▲한화갤러리아(21명) ▲한화비전(18명) 순으로 나타났다.
정호진 한화갤러리아 과장은 “육아동행지원금은 육아 초기 생계와 양육에 대한 걱정을 덜어준 든든한 지원군과 같았다”며 “덕분에 경제적 불안감에서 벗어나 안정적으로 업무와 가정에 온전히 집중할 수 있었다”고 했다.
최지언 한화호텔앤드리조트 설악사업본부 과장은 “정부와 지방자치단체의 지원 기간이 짧아 발을 동동 구르고 있었는데 회사의 지원 덕분에 부담 없이 도우미 고용 기간을 연장할 수 있었다”며 “육아동행지원금이 정부 지원 포함 지금까지 받은 그 어떤 지원책보다 큰 도움이 됐다”고 했다.
박경민 아워홈 창원영업팀 조리장은 “쌍둥이를 맞이하는 과정에서 출산과 육아에 들어갈 비용 부담에 걱정이 매우 많았다”면서 “회사의 축하와 통 큰 지원 덕분에 근심은 덜고 오롯이 아이들을 향한 설렘과 기쁨에 집중할 수 있었다”고 말했다.
나진수 한화세미텍 과장은 “회사가 일터를 넘어서 내 삶과 함께하고 있다는 든든한 느낌을 받았다”며 “회사의 지원 덕분에 업무와 육아 모두 충실히 하고 있어서 말 그대로 일·가정 양립이 아주 잘 이뤄지고 있는 것 같다”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0