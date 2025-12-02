닻 올린 통합 HD현대重… 방산-마스가 시너지, 매출 37조 쓴다

현대미포와 합병 완료 공식 출범
정기선 “韓조선 새 역사 시작될 것”
건조 기술+설비·인적 역량 극대화
방산 매출 1조→2035년 10조 목표… 中-日 초거대 조선사 설립에도 대응
HD현대중공업과 HD현대미포가 합병 절차를 모두 완료하며 1일 ‘통합 HD현대중공업’으로 새출발을 알렸다. 정기선 HD현대 회장은 영상 메시지를 내고 “오늘은 우리나라 조선 산업의 새로운 역사가 시작되는 날”이라며 “두 회사가 가진 기술력과 노하우에 임직원들의 열정을 더해 새로운 혁신이 시작될 것”이라고 두 회사 합병을 축하했다.
통합 HD현대중공업의 출범으로 한미 조선 협력사업인 ‘마스가(MASGA) 프로젝트’를 본격적으로 실행에 옮기는 한편 최근 중국, 일본 조선사들의 인수합병을 통한 ‘몸집 불리기’에도 대응한다는 전략이다.
● “초격차로 매출 2배, 방산 매출 10배”
올해 8월 합병을 공식 발표한 HD현대중공업과 HD현대미포는 9월 공정거래위원회의 합병 승인을 받았다. 그 후 10월 23일 임시 주주총회를 열고 각 회사 참석 주주의 98.54%, 87.56%의 찬성으로 합병안을 통과시켰다.
합병 기일인 1일 공식 출범한 통합 HD현대중공업이 주목하는 시장은 함정 등 방산 분야다. HD현대중공업이 보유한 함정 건조 기술력과 HD현대미포가 가진 함정 건조에 최적화된 설비와 인적 역량을 활용한다는 계획이다. 두 회사 합병으로 HD현대는 현재 2개인 함정 전용 건조 독(dock)을 4개까지 늘려 MASGA 프로젝트 시행과 방산 부문의 사업 경쟁력을 극대화할 예정이다.
업계에서는 2035년까지 글로벌 함정 건조 수요가 총 2100여 척, 액수로는 3600억 달러(약 529조 원)에 이를 것으로 관측하고 있다. 이에 통합 HD현대중공업도 방산 분야에서 매출을 현재의 1조 원 수준에서 2035년 10조 원까지 늘린다는 목표도 세웠다.
친환경 선박이나 특수목적선 시장도 적극 공략한다. 전기추진선 및 자율운항 시스템, 풍력보조 추진 시스템 등 친환경 기술력을 대형 선박까지 확대 적용하고 쇄빙선, 액화이산화탄소운반선 등 고부가가치선 건조 기술력에서도 ‘초격차’를 유지해 K조선 상승세를 견인한다는 방침이다. HD현대중공업은 이 같은 전략으로 2035년까지 매출 37조 원을 달성한다는 ‘청사진’을 그리고 있다. 이는 합병 전 두 회사의 지난해 매출액 합계인 19조 원의 2배 규모다.
그 외에도 HD현대는 해외사업 담당 투자 법인을 HD한국조선해양과 통합 HD현대중공업 공동으로 설립해 의사결정을 효율화하고 해외 사업 점유율도 끌어올린다는 방침이다.
● 日·中에 맞설 ‘거인 조선사’ 탄생
HD현대중공업의 HD현대미포 합병은 최근 주변국 조선사들이 잇따라 합병해 초거대 조선사로 재탄생하는 움직임에 대응하기 위한 목적도 있다. 중국과 일본에서 각각 1, 2위 조선사들이 합병하며 ‘초거대 조선사’가 설립됐기 때문이다.
중국 최대 조선 기업인 국영 중국선박그룹유한공사(CSSC)는 올해 7월 중국선박중공주식유한회사(CSIC)를 합병하기로 결정했다. 중국 내 규모 1, 2위인 두 조선사가 합병하면서 ‘거인 조선사’가 탄생했다는 보도가 잇따랐다. 일본에서도 7월 업계 1위 이마바리조선이 2위인 저팬마린유나이티드(JMU)의 지분을 30%에서 두 배로 늘리며 자회사로 편입했다. 이 같은 인수로 이 회사 글로벌 규모가 4위권으로 뛰어올랐다는 평가가 나왔다.
HD현대 측은 “두 회사의 합병은 세계 선박 건조 시장 재편 속도가 계속해서 빨라지는 데 대응하기 위함”이라며 “두 회사의 역량을 최대한 발휘하고 시장 변화에 능동적으로 대처해 수주를 크게 늘릴 것”이라고 포부를 밝혔다.
