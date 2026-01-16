“재고 지도에 냉면집서도 판다”…BBC, 韓 ‘두쫀쿠’ 열풍 조명

영국 BBC가 최근 한국에서 인기를 끌고 있는 디저트 ‘두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)’ 열풍을 집중 조명했다.
BBC는 14일(현지시간) “두바이 초콜릿에서 영감을 받은 디저트가 한국에서 최신 디저트 열풍을 일으켰다”면서 “두쫀쿠는 불티나게 팔리고 있으며 평소 빵이나 과자를 팔지 않는 식당들조차 이 시장에 뛰어들려고 하고 있다”고 보도했다.
특히 평소 제과를 팔지 않던 식당들도 두쫀쿠를 제공하고 있다는 점에 주목했다.
BBC는 “빵집뿐만 아니라, 일식집부터 냉면집까지 다양한 식당에서 이 디저트를 제공하고 있다”면서 “현지 편의점인 CU는 지난 10월 ‘두바이 쫄깃한 쌀과자’를 출시했으며, 지난 몇 달 동안 약 180만 개를 판매했다”고 말했다.
또 두쫀쿠를 판매하는 매장과 재고량을 실시간으로 확인할 수 있는 지도까지 등장했다는 점을 거론하며 “한국인들은 두쫀쿠에 너무나 열광하고 있다”고 전했다. 특히 일부 매장에서는 1인당 구매 수량을 제한하기 시작했다는 점도 언급했다.
BBC는 두쫀쿠에 대해 쿠키라는 이름과 달리 식감은 쌀떡에 더 가깝고, 초콜릿 마시멜로우에 피스타치오 크림, 카다이프 조각을 넣어 만든 디저트라고 소개했다.
BBC는 이 디저트가 본격적으로 주목받기 시작하게 된 배경에 대해 “지난해 9월 걸그룹 아이브 멤버 장원영이 소셜네트워크서비스(SNS)에 사진을 올리며 처음 인기를 얻었다”고 설명했다.
다만, 인기가 높아지면서 나타난 ‘가짜 두쫀쿠’에 일부 소비자들이 불만을 제기하고 있다고 했다.
일부 음식 평론가들은 두쫀쿠가 한국에서 인기를 얻은 이유로 두껍고 쫀득한 식감을 꼽았다. 그러나 이같은 열풍으로 원재료비가 급등하고 있으며 높은 수요로 인해 가격이 상승할 것으로 예상된다고 분석했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0