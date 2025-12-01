리벤처스, ‘2025 NRP 기업육성·가상융합 시드 데모데이’ 성료… 8개 스타트업 성과 공유
동아경제
공유하기
글자크기 설정
리벤처스(대표 김나경)는 지난 11월 26일 판교 타운홀에서 ‘2025년 NRP 기업육성 프로그램 - 가상융합 시드 데모데이’를 개최하고 행사를 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.
이번 행사는 경기콘텐츠진흥원이 주관하고 리벤처스가 운영한 ‘NRP 기업육성 프로그램-가상융합 시드’의 일환으로, 지난 6개월간 진행된 액셀러레이팅 프로그램의 최종 성과를 점검하고 참여 스타트업의 기술력과 사업 경쟁력을 대외적으로 알리기 위해 마련됐다.
데모데이에는 8개 참여기업 대표를 비롯해 VC·AC 등 20여 명의 투자심사역, 유관기관 관계자 등이 참석해 자리를 빛냈다. 기업별 15분 IR 발표와 5분 질의응답(Q&A) 순으로 진행된 행사에서는 기술성과 사업성을 중심으로 한 심도 있는 검증이 이루어졌으며, 발표 이후에는 스타트업과 투자사가 직접 교류하는 네트워킹 세션을 통해 참여기업들이 투자 파트너 발굴 기회를 확대할 수 있었다.
이날 발표에는 △프리즈모버스 △큐브베리 △레인보우컴퍼니 △팀제로코드 △에이블제이 △티엘바이오 △티스닥 △에이스에듀 등 총 8개 기업이 참여했다. 이들 기업들은 콘텐츠·플랫폼·AI 분야의 고도화된 기술과 다양한 비즈니스 모델을 제시해 투자자들의 주목을 받았다.
리벤처스는 해당 프로그램을 통해 경기도 소재 가상융합(메타버스, VR/AR/XR) 및 AI 분야 시드 단계 스타트업의 성장을 집중 지원해왔다. 선정된 기업에는 사업화 자금 지원과 함께 교육, 전문가 멘토링, IR Deck 작성, 언론 홍보, 네트워킹 등 초기 단계의 가상융합 기업에 필요한 지원이 제공됐다.
리벤처스 관계자는 “NRP 가상융합 시드 부문의 데모데이는 참여 스타트업들이 기술 경쟁력과 시장성을 종합적으로 보여준 자리였다”며 “많은 투자심사역이 참여해 기업들이 실제 투자 네트워크를 확장할 수 있었던 점이 의미가 있다”고 말했다. 이어 “향후에도 초기 기술기업들이 안정적으로 성장할 수 있도록 후속 투자 연계와 협업 기회를 적극 지원하겠다”고 덧붙였다.
댓글 0