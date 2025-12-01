구글 TPU 돌풍에… 삼성-SK, HBM 수요 확대 최대 수혜 기대

구글이 개발한 인공지능(AI) 전용 연산 프로세서. 생성형 AI의 학습·추론을 고속·고효율로 처리할 수 있다. 그래픽처리장치(GPU)보다 범용성이 낮지만, 반복적인 학습 및 추론 작업에서 전력과 비용 효율이 GPU보다 뛰어나다는 평가를 받는다. TPU도 GPU처럼 1개에 고대역폭메모리 6∼8개가 필요하다.