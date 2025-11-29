쿠팡 회원정보 3370만개 해킹… 이름 이메일 배송주소 등 유출

쿠팡에서 고객의 개인정보 약 3370만 개가 해킹으로 유출된 것으로 확인됐다.
29일 쿠팡은 “지난 18일 약 4500개 계정의 개인정보가 무단으로 노출된 사실을 인지해 즉시 관련 기관인 경찰청·한국인터넷진흥원·개인정보보호위원회에 신고했다”며 “후속 조사 결과 고객 계정 약 3370만 개가 무단으로 노출된 것으로 확인됐다”고 밝혔다.
노출된 정보는 이름·이메일 주소·배송지 주소록(입력한 이름·전화번호·주소), 그리고 일부 주문정보다. 쿠팡은 결제 정보와 신용카드 번호·로그인 정보는 유출되지 않아 고객이 계정 관련 별도의 조치를 취할 필요가 없다고 설명했다.
현재까지 조사에 따르면 지난 6월 24일부터 해외 서버를 통한 개인정보 무단 접근이 발생한 것으로 추정된다.
쿠팡은 무단 접근 경로를 차단하고 내부 모니터링을 강화했으며, 독립적인 리딩 보안기업 전문가들을 영입했다. 현재 조사가 진행 중이며 사법 기관 및 규제 당국과 지속적으로 협력하고 있다고 쿠팡은 전했다.
쿠팡은 “이번 일로 인해 발생한 모든 우려에 대해 진심으로 사과드린다”며 “고객 여러분께서 쿠팡을 사칭하는 전화, 문자 메시지 또는 기타 커뮤니케이션에 주의해 주시길 당부드린다”고 밝혔다.
그러면서 “모든 임직원은 고객님의 우려 사항을 최대한 신속하게 해결하기 위해 최선을 다하고 있다”고 덧붙였다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
