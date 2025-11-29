LG “내년 상반기 자사주 전량 소각”

㈜LG, LG전자, LG디스플레이, LG이노텍, LG화학, LG에너지솔루션, LG생활건강, LG유플러스 등 LG그룹 8개 상장사는 28일 일제히 ‘기업가치 제고 계획 이행 현황’을 공시했다. ㈜LG는 올 9월 총 5000억 원 규모의 자사주 가운데 절반(2500억 원 규모)을 소각한 데 이어 내년 상반기(1∼6월) 잔여 자사주를 소각해 전량 처분하겠다고 발표했다. 기업이 자사주를 소각하면 남은 주식들의 한 주당 가치가 커져 주가를 부양시키는 효과를 낸다.
LG전자, LG생활건강, LG유플러스 등 3개 계열사가 올해 모두 합쳐 2500억 원 규모의 자사주를 잇달아 소각한 데 이어 LG전자는 잔여 자사주를 내년 주주총회 승인을 거쳐 소각할 예정이다. LG생활건강은 2027년까지 전량 소각할 계획이다.
LG그룹 계열사들의 잇단 자사주 소각은 각 사가 지난해 11월 내놓은 주주환원 계획에 따른 것이다.
추가적인 미래투자 및 주주환원 계획도 나왔다. ㈜LG는 4000억 원 규모의 광화문빌딩을 팔아 마련한 자금을 인공지능(AI) 등 신사업 투자에 주로 활용하고 일부는 주주환원 재원으로 쓸지 검토하겠다고 밝혔다. LG전자는 앞으로 2년간 총 2000억 원 규모의 주주환원 방안을 추가로 내놓겠다고 밝혔다. LG화학은 미래 성장을 위해 보유 중인 LG에너지솔루션 주식 보유율을 중장기적으로 기존 79.4%에서 70%까지 낮추겠다고 발표했다.
LG가 이러한 자사주 소각으로 3차 상법 개정에 따른 리스크를 다른 그룹사 대비 상대적으로 낮췄다는 평가가 나온다. 현재 더불어민주당이 추진하는 주요 개정안에 따르면 앞으로 기업이 새로 취득한 자사주는 1년 내, 기존에 보유한 자사주는 1년 6개월 내 소각하도록 하고 있다.
한편 재계는 자사주가 경영권 방어뿐만 아니라 연구개발(R&D) 투자, 전략적 제휴 등 기업의 경쟁력 제고를 위해 활용될 수 있다며 자사주 의무 소각을 내세운 민주당의 3차 상법 개정안에 우려를 나타내고 있다.
