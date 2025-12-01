실리만, 베스트 제품만 모아 ‘2025 연말결산’ 프로모션 진행

프리미엄 주방·소형가전 브랜드 ㈜실리만이 오늘(1일)부터 14일까지 실리만닷컴을 통해 ‘2025 연말결산’ 프로모션을 진행한다고 밝혔다.
이번 ‘2025 연말결산’ 프로모션은 2025년 한해 동안 고객들에게 많은 사랑을 받았던 인기 실리콘 찜기 제품부터 TPU 도마세트 등 인기 제품만 모아 기획전을 꾸렸다.
최대 70% 할인된 가격으로 구매 가능하며, 신규 회원은 10% 할인, 기획전 상품은 5% 추가 할인 등이 제공된다. 5만 원 이상 구매시 리유저블백 증정, 10만 원 이상 구매 시 까꿍 수세미 3P 증정 등 다양한 사은품 증정 행사도 진행한다. ‘2025 연말결산’ 프로모션 기간을 포함하여 12월 한 달간 정성스러운 리뷰를 남겨준 고객을 대상으로 백화점 상품권부터 실리만닷컴 포인트 등을 지급하는 ‘베스트 리뷰 어워즈’ 이벤트도 진행한다.
‘실리콘 찜기 명가’로 불리는 실리만은 2025년에도 업그레이드된 실리콘 찜기 제품을 비롯해 다양한 카테고리 상품을 출시한 바 있다. ‘이지웨이 실리콘 찜기 멀티 2단’, ‘요리 실리콘 찜기 멀티’ 등 2단으로 설계한 찜기와 일상에서부터 취미 생활에서까지 즐기기 좋은 ‘웰 텀블러’ 시리즈를 출시하며 텀블러의 활용이 높아진 트렌드에 발맞춰 음용의 편의성을 높인 제품을 선보였다. ‘똑똑 7구 계란찜기’부터 ‘듀오핏 음식물처리기’까지 작지만 스마트한 쓰임을 자랑하는 소형가전 제품도 발 빠르게 출시하며 소비자들을 만족시키고 있다.
한편, 실리만은 3,500평 규모의 국내 자체 공장을 보유하고 제품 연구·기획부터 생산, 유통까지 직접 원프로세스로 운영하고 있는 브랜드이다.
